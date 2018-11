Perinetti: "Offerta del Napoli per Piatek"

Una delle più grandi rivelazioni di questo campionato è senza dubbio Krzysztof Piatek.

L'attaccante del Genoa ha sorpreso tutti segnando a raffica, attirando le attenzioni di diversi top club italiani e non, tra cui il Napoli.

Intervenuto a 'Radio CRC', il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti ha confermato: "A Napoli hanno paura che Piatek segni, a Genova lo sperano invece. Il giocatore è in un momento di forma eccellente e cresce ad ogni allenamento. Napoli su di lui? Abbiamo rispedito l'offerta al mittente, non era il momento. Non so se il discorso si riaprirà a giugno, ci penseremo più avanti".

Proseguendo il discorso, Perinetti ha parlato anche di Juric: "Se è in bilico? Si criticava Ancelotti dopo due partite…è in un momento difficile e con un calendario complicato, ma la squadra ha fatto bene e lui ha concetti diversi rispetto a quelli di Ballardini. Con la Juventus c'è stata una grande prestazione, ora ci sarà la sosta e potrà verificare la condizione atletica".

SPORTAL.IT | 07-11-2018 14:05