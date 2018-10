Perinetti: "Piatek come Icardi"

Krzysztof Piatek, vera e propria sorpresa di quest’inizio di stagione, continua a far parlare di sè in chiave mercato. Sul centravanti polacco, infatti, è pronta a farsi avanti metà Europa: in Italia Juve e Napoli sono le più interessate, ma anche Barcellona, Chelsea, Liverpool e Borussia Dortmund continuano a seguire da vicino le prestazioni del giovane attaccante ex Cracovia.

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato proprio di Piatek ai microfoni di Radio CRC: “Piatek è un attaccante che segna con enorme facilità, un po’ come Mauro Icardi. La sua stagione si concluderà qui a Genova: come ho già ribadito, non andrà via a gennaio”. Messaggio chiaro a tutte le pretendenti.

SPORTAL.IT | 23-10-2018 16:50