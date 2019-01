Perisic ai titoli di coda: i tifosi lo scaricano

C’eravamo tanto amati. Ivan Perisic ormai è un caso per l’Inter. A pochi giorni dalla conclusione del mercato, al club nerazzurro – paradossalmente – farebbe più comodo la cessione del croato piuttosto che la sua permanenza. Lo ha ammesso candidamente Spalletti in conferenza – “Può avere delle offerte” – ed è quasi una sorpresa, in piena bagarre di trattative, che il nome del vicecampione del mondo figuri tra i convocati per la trasferta di Torino. Dove Perisic, comunque, difficilmente giocherà.

Gli addetti ai lavori – Le opinioni degli addetti ai lavori al riguardo sono piuttosto chiare. Fabrizio Biasin si sofferma sulla posizione dell’Inter: “Per Perisic il club non accetta scambio con Ozil e neanche prestito con diritto di riscatto. Serve un’offerta concreta”. Soldi, soltanto soldi, dunque. Ma chi li porterà? Per l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, potrebbe essere qualche squadra cinese – “Attenzione a possibili offerte dalla Cina” – mentre fa notizia anche la presenza dell’agente Ramadani a Milano, per molti il segnale che qualcosa bolle in pentola.

Critiche on line – Per i tifosi dell’Inter, in ogni caso, Perisic è già il passato. Tanti i commenti sul web da parte dei sostenitori nerazzurri, quasi tutti acidi e rancorosi nei confronti del giocatore croato che, in fin dei conti, ha deluso soprattutto nelle ultime fasi della sua esperienza nerazzurra. “Lo porto in Inghilterra a spese mie”, scrive l’utente di un forum di un quotidiano sportivo nazionale. “I calciatori scontenti vanno sempre venduti, peccato non averlo fatto alla fine della scorsa stagione”, si rammarica un altro. “Addio bidone. Ora tocca a Candreva e poi a Spalletti”, rincara la dose un altro fan. Insomma, l’avventura in nerazzurro di Perisic sembra davvero ai titoli di coda.

SPORTEVAI | 27-01-2019 11:23