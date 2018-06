Perisic chiama all'Inter un altro romanista

Ivan Perisic chiama Edin Dzeko all’Inter.

Il corteggiamento dell’esterno croato è partito sui social, più precisamente sotto un post pubblicato dal bosniaco in cui salutava Nainggolan trasferitosi all’Inter dopo gli anni trascorsi insieme con la maglia della Roma.

“Vieni anche tu e ci siamo” le poche ma chiare parole scritte da Perisic rivolte ad Edin Dzeko. Un corteggiamento che difficilmente avrà un esito positivo: il bosniaco in maglia nerazzurra troverebbe poco spazio vista la presenza in attacco di un prima punta del livello come Mauro Icardi. Il panorama cambierebbe in caso di addio dell’argentino che è alle prese con l’Inter con un rinnovo assai complicato.

Intanto in casa Inter a tenere banco è l’arrivo di Radja Nainggolan che ha scatenato la gioia dei tanti tifosi della Benamata e non solo: anche Luciano Spalletti, tecnico dei meneghini, è raggiante come dichiarato a Sky Sport.

"Nainggolan è ciò che ci mancava – le sue parole -. Il fatto che da quando ha saputo che era sul mercato abbia scelto l’Inter è importante, sappiamo che vuol far bene, ha carattere e può battersi con chiunque. Nella sua scelta non conto io, ha contato l’Inter”.

Non è un mistero però che Nainggolan sarebbe rimasto ben volentieri alla Roma: “Non credete che io stia benissimo a dover lasciare Roma – ha scritto il belga su Twitter -. Ma a volte ti mettono di fronte a delle scelte".

Il chiaro riferimento è al club giallorosso che sembra non aver avuto dubbi ad accettare l’offerta di 24 milioni di euro dell’Inter più i cartellini dell’esperto terzino Davide Santon e del giovane centrocampista Nicolò Zaniolo valutati rispettivamente 9,5 e 4,5 milioni di euro.

La Roma per bocca del direttore sportivo Monchi ha preferito tagliare corto riguardo la cessione del belga: “Abbiamo fatto una scelta, qualcuno potrà capirla, altri no. È arrivata un’offerta e abbiamo deciso di accettarla, questo è il mio mestiere".

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 27-06-2018 11:30