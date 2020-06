Il Bayern Monaco supera per 2-1 l'Eintracht Francoforte e si qualifica per la finale della Coppa di Germania, dove affronterà il Bayer Leverkusen.

L'ala in prestito dall'Inter, Perisic, porta in vantaggio i bavaresi con un colpo di testa al 14'. Nella ripresa Costa pareggia per la squadra di Francoforte ma a chiudere i conti è Lewandowski al 74'. Per il bomber polacco è già il gol numero 45 in questa stagione.

SPORTAL.IT | 10-06-2020 23:12