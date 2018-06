Perisic: 'Messi? Non si gioca da soli'

Ivan Perisic gonfia il petto dopo il travolgente 3-0 della Croazia all'Argentina: "Abbiamo fatto veramente bene. Negli spogliatoi ci eravamo detti che dovevamo difendere bene e così abbiamo fatto. Nel secondo tempo poi abbiamo segnato meritatamente. Abbiamo 6 punti e giochiamo anche la terza per vincere".

"Si vince sempre di squadra: Messi è di sicuro il migliore ma non si gioca da soli. Se vogliono passare devono cambiare qualcosa, così non possono giocare. La vittoria è meritata, siamo stati bene sul campo. Fare come Francia '98? Speriamo bene ma ci manca ancora tanto per eguagliare quelle cose ma siamo sulla buona strada".

SPORTAL.IT | 21-06-2018 22:40