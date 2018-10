Perisic: Mourinho spaventa di nuovo l'Inter

Ivan Perisic torna al centro dell'attenzione del Manchester United e in particolare di José Mourinho, sopravvissuto a una fase di stagione delicatissima che gli è anche quasi costata la panchina dei Red Devils.

Secondo quanto riferito dal 'Daily Mirror', lo Special One avrebbe parlato chiaro con la sua dirigenza, affermando di volere un rinforzo per il reparto offensivo dei suoi. E, per esaltare le qualità del centravanti Romelu Lukaku, l'ideale sarebbe un esterno d'attacco di grande qualità, proprio come il numero 44 dell'Inter.

Perisic è considerato l'opzione numero uno per il Manchester United, che certamente tornerà alla carica nel corso della finestra invernale del mercato dopo aver inseguito invano il forte croato nei mesi estivi. Anche l'alternativa indicata da Mourinho sarebbe un croato, Ante Rebic, ma le sue quotazioni sarebbero decisamente inferiori rispetto a quelle di Perisic, espressamente richiesto da Mourinho che quindi potrebbe dare un dispiacere alla piazza che lo esaltò nell'anno del Triplete.

SPORTAL.IT | 14-10-2018 21:15