Perisic scatenato sui social: botta e risposta con un tifoso

Ivan Perisic è scatenato sui social.

Il trequartista dell’Inter, attualmente impegnato ai Mondiali con la sua Croazia, trova sempre il tempo per consultare Instagram e per interagire con i tanti appassionati di calcio.

Questa volta l’esterno ex Wolfsburg si è reso protagonista di un botta e risposta con un tifoso interista che ha caricato sui social la sua formazione ideale dell’Inter per la prossima stagione.

Il supporters nerazzurro ha schierato l’undici titolare con un compatto 3-5-2 con Asamoah e Candreva sulle fasce ed in attacco il nuovo arrivato Lautaro Martinez e Mauro Icardi senza lasciare spazio a Ivan Perisic.

La cosa non è andata giù al croato che ha commentato il post in maniera piuttosto curiosa con tanto di emoticon con la linguaccia: “Sei sicuro?”.

Una risposta che testimonia tutta la voglia di Perisic di tornare a giocare con l’Inter e di conquistarsi un posto da titolare sulle fasce dove di certo non mancherà la concorrenza. E’ di qualche ora fa infatti, la notizia dell’approdo alla Benamata di Politano, duttile esterno d’attacco capace di giocare sia a sinistra che a destra del fronte offensivo.

L’Inter è decisamente scatenata sul mercato ed aiutarla nel portare avanti le trattative c’è proprio Ivan Perisic che vorrebbe portare a Milano anche un altro romanista dopo Radja Nainggolan.

Stiamo parlando di Edin Dzeko il cui corteggiamento da parte del croato è partito qualche giorno fa.

“Vieni anche tu e ci siamo” le poche ma chiare parole scritte da Perisic rivolte al bosniaco su Instagram. Un corteggiamento che difficilmente avrà un esito positivo: Dzeko in maglia nerazzurra troverebbe poco spazio vista la presenza in attacco di un prima punta del livello come Mauro Icardi. Il panorama cambierebbe in caso di addio dell’argentino che è alle prese con l’Inter con un rinnovo assai complicato.

SPORTAL.IT | 30-06-2018 11:35