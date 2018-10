Perisic snobba Icardi: “Kane il miglior bomber”

In campo Mauro Icardi e Ivan Perisic sembrano trovarsi a meraviglia, tuttavia pare che il croato sogni di giocare con un altro centravanti… A pochi giorni dal derby con il Milan fanno rumore in casa Inter le parole dell’ala croata, che intervistata dal magazine dell’Uefa sulle caratteristiche che dovrebbe avere il calciatore ideale ha snobbato il suo compagno di squadra, indicando Harry Kane come l’attaccante con il miglior fiuto per il gol al mondo.

I MIGLIORI PER IVAN. In vista della sfida di Champions League contro il Barcellona l’Uefa ha fatto a Perisic una serie di domande, cercando di definire il giocatore ideale in base alle caratteristiche dei più forti calciatori del momento. Parlando di abilità sui calci di punizione, ad esempio, il croato ha indicato nel trequartista danese del Tottenham Christian Eriksen il miglior specialista oggi su piazza. Quanto a visione di gioco, invece, il voto di Perisic è andato a Kevin De Bruyne, stella del Manchester City al momento infortunato. Alla domanda “qual è il miglior finalizzatore al mondo?”, però, ci si sarebbe atteso da Perisic un riferimento a Icardi, che nella scorsa stagione ha trasformato in gol ben 8 dei suoi assist e che in quella attuale ha già segnato una rete su suggerimento del croato, quella decisiva sul campo della Spal. Perisic, invece, ha votato per Kane, ritenendolo superiore per senso del gol all’argentino.

COME REAGIRA’ MAURITO? La schiettezza del croato è sicuramente da apprezzare, ma a pochi giorni dal derby con il Milan e poi dalla prestigiosa gara con il Barcellona sarebbe forse stata preferibile una risposta più diplomatica, che tenesse conto degli equilibri di campo e spogliatoio interni all’Inter. O, magari, questa è una preoccupazione inutile: l’intesa tra Icardi e Perisic è tale che una dichiarazione non è in grado di scalfirla. Solo il campo, però, potrà svelare la verità.

SPORTEVAI | 17-10-2018 10:56