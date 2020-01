Il futuro di Ivan Perisic non sarà al Bayern Monaco. Secondo indiscrezioni in arrivo dalla Germania, i bavaresi hanno deciso di non esercitare il prossimo giugno l'opzione di riscatto del cartellino del giocatore croato.

Perisic, a segno 4 volte in 19 partite, era stato voluto da Kovac, esonerato nel corso di questa stagione. L'esterno tornerà quindi a Milano, anche se temporaneamente, prima di un trasferimento definitivo nella prossima estate.

SPORTAL.IT | 17-01-2020 15:17