Pernat e la rabbia per l'assenza di Valentino Rossi

Carlo Pernat a Gpone.com esprime tutto il suo rammarico per la situazione in Yamaha, che toglie a Valentino Rossi la possibilità di lottare per la vittoria.

"E’ un grande peccato che in questa meravigliosa battaglia manchi all'appello Valentino Rossi, che pur rimanendo secondo in classifica generale per la sua continuità di risultati non ha a disposizione una Yamaha competitiva. Credo che non la potrà avere molto presto a causa dei problemi di elettronica che richiedono troppo tempo per una pronta soluzione".

"Non serve a nulla che l'ingegnere capo della casa dei tre diapason si sia scusato pubblicamente durante una conferenza stampa del materiale da sviluppo che proprio non ne vuole sapere di funzionare, la stagione è ormai compromessa e solamente la professionalità e la capacità di Valentino Rossi la potranno salvare in qualche gara".

Maverick Vinales "sembra andato completamente nel pallone, se così si può dire. Peccato perché l'assenza di Valentino leva qualcosa di importante a questo fantastico mondiale MotoGP".

SPORTAL.IT | 16-08-2018 09:50