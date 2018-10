Pernat e l'età di Valentino Rossi

Carlo Pernat, in alcune dichiarazioni riprese da Gpone.com, ha parlato di Valentino Rossi, che in Australia non è riuscito ad andare oltre al sesto posto, a differenza del compagno di scuderia Maverick Vinales, che ha vinto il Gp.

"Possiamo dire che la Yamaha ha fatto un bel passo avanti, nonostante i problemi al motore. Vinales ha vinto su una pista come quella di Phillip Island, dove rischi tantissimo, mentre Vale sta iniziando a sentire il peso di qualche anno".

"Forse, inconsciamente, all'età di 40 anni inizi a pensarsi, prima di entrare a quasi 300 all'ora in una curva come quelle di Phillip Island. Sotto questo aspetto vediamo che Rossi sta iniziando ad accusare qualcosa, nonostante le due qualità fisiche e mentali".

SPORTAL.IT | 30-10-2018 11:25