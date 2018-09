Pernat e MV Agusta promessi sposi

"Ci sono buone possibilità che il prossimo anno sia il direttore sportivo di MV Agusta. Non ho ancora firmato il contratto, ho anche altre alternative che voglio valutare. Direi che all’80% sarò con loro, per occuparmi di consulenza sportiva dell’azienda, oltre alla comunicazione e ad altre cose. Non voglio più andare in fabbrica, faccio la consulenza sui campi di gara". A dirlo, in un’intervista concessa a insella.it, è stato Carlo Pernat.

"Con Iannone invece devo parlare, direi che non sarò più il suo manager, ma potremmo avere alternative sulla comunicazione e altre cose. Non è detto che il rapporto si rompa" ha aggiunto il navigato manager ligure.

SPORTAL.IT | 29-09-2018 14:20