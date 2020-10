Pernat: il futuro di Valentino è più chiaro che mai

Carlo Pernat, ex manager di Valentino Rossi, è certo che la strada per il Dottore sia già tracciata dal 2022, quanto smetterà di correre: “Metterà su un team con Petronas e la Suzuki. Fosse per lui, continuerebbe a correre tutta la vita. Ma è consapevole che i risultati non arrivano più, e bisogna voltare pagina”.

“In un certo senso lo ha già fatto, con la sua scuola ha regalato all’Italia 2 campioni del mondo come Morbidelli e Bagnaia. Ha ragione Carmelo Ezpeleta: non possiamo farne a meno”, sono le sue parole in un’intervista a La Repubblica.

Il patron della Dorna aveva mandato un messaggio chiaro: “Vale non lascerà mai la MotoGP. Perché Valentino e la MotoGP sono la stessa cosa”.

OMNISPORT | 12-10-2020 15:37