Pernat: "Lorenzo alla Honda avvantaggia Valentino"

Carlo Pernat nella sua analisi su Gpone.com lancia Valentino Rossi in chiave mondiale: "Situazione mentale positiva per Valentino Rossi che facendo di necessità virtù con quattro terzi posti e quatto quatto si trova al secondo posto della classifica generale a 27 punti dal capo classifica Marc Marquez. Situazione positiva per Valentino che si trova in questa posizione sapendo che la sua Yamaha non è a posto ed è pronta a metterci una pezza per quanto riguarda la deficitaria parte elettronica".

"Poi Valentino sta sentendo l'odore della preda e si rende conto che ci sono buone possibilità per giocarsi l'agognato decimo titolo visto che le Ducati sembrano fuori gioco per il mondiale e visto soprattutto il tarlo mentale di Marquez nei confronti del suo nuovo compagno di squadra per la prossima stagione".

Secondo Pernat la prospettiva di un arrivo di Lorenzo alla Honda nel 2019 ha incrinato le certezze di Marquez: "Situazione mentale difficile per il fenomeno Marc Marquez che si è improvvisamente trovato Jorge Lorenzo come compagno di squadra per le prossime due stagioni senza saperne nulla prima del GP del Mugello e combinazione è caduto, totalizzando uno zero pesante per la classifica generale. Siatene pure certi: questo tarlo non lo renderà tranquillo per le restanti 12 gare".

SPORTAL.IT | 24-06-2018 12:15