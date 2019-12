Pernat: Valentino Rossi sa già come finirà

Valentino Rossi dovrà decidere tra pochi mesi se prolungare o meno la sua carriera: a margine dell'evento "Parole in pista", il manager della MotoGp Carlo Pernat è tornato a dire la sua sul futuro del Dottore. "Chiaro che quando arrivi a questa età qualcosa paghi, ma speriamo che non paghi tanto. Lui ha fatto la mossa, giusta, di mettersi in gioco con questo nuovo capotecnico, la moto va, perché Quartararo e gli altri vanno, lui è allenato e si sente fisicamente a posto, quindi prova l'ultima carta. Secondo me, se questa carta va bene, lui corre anche nel 2021, garantito, se questa carta non va… non è mica scemo… alla fine del 2020 chiude".

"Ma lui se vede che gira attorno al podio continua, ovvio, ma non è stupido, non è che pensa di vincere il mondiale perché ha un fenomeno di fronte, per cui niente da dire. Valentino ha reso popolare questo sport nel mondo, se vai in Malesia, se vai in Australia, ancora quest’anno trovi l’80% di bandiere che sono gialle… ho paura di quando non ci sarà più, perché lui ha fatto innamorare il 25% di persone che di motori non sanno niente. Dobbiamo solo ringraziarlo, chiaro che se uno si aspetta che vinca il Mondiale… forse non ha capito niente… Noi siamo debitori verso Valentino di tutto quello che il Motomondiale fino ad oggi ci ha dato, ci ha reso interplanetari, oggi c’è la caccia al “nuovo” Valentino, perché lui ha 41 anni fra un po’ e ha fatto 23 anni consecutivi dal “96 ad oggi al top del livello… trovatemi voi un pilota che ha corso 23 anni e il 23esimo ancora a questo livello, io non credo che sia mai esistito…", sono le parole riportate da Sportfair.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 13:47