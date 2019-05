L'attaccante della Roma Diego Perotti ha parlato dell'addio di Daniele De Rossi nella sua intervista al Match Program del club capitolino: "Sono stato per quattro anni seduto accanto al lui nello spogliatoio all’Olimpico. L'ho visto prendere antinfiammatori come fossero caramelle per poter giocare, per la Roma".

"Vogliamo fare bene per lui, per noi, per i tifosi. Merita un finale migliore di quello che abbiamo fatto fino ad ora".

SPORTAL.IT | 16-05-2019 21:46