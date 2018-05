Perù in delirio: Guerrero sarà ai Mondiali

Giorno di festa nazionale per il Perù: l'amatissimo attaccante Paolo Guerrero potrà giocare i Mondiali di Russia 2018. Il tribunale federale di Losanna (Tas) ha sospeso nei suoi confronti la sanzione inflittagli per i test positivi per il controllo antidoping.

Guerrero è stato squalificato per 14 mesi dopo essere risultato positivo a un metabolita della cocaina lo scorso 5 ottobre, ma il giudice ha stabilito che la sanzione potrà essere applicata dopo i Mondiali. Il carismatico centravanti, 34 anni, può ora rientrare tra i convocati del ct Ricardo Gareca.

Soprannominato El Depredador o El Barbaro, prodotto dei vivai del Bayern, conta 86 presenze e 33 reti con La Blanquirroja.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 15:40