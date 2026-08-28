Ai nastri di partenza della Serie A di inizio nuovo millennio, c’era una squadra per cui molti avevano già deciso il destino: il Perugia. I grifoni erano già spacciati. Non un semplice mormorio da tifoso da bar, di quelli che dovrebbero lasciare il tempo che trovano. Bensì una sentenza stampata a chiare lettere su molti quotidiani di settore, sancita dagli esperti nei salotti e nelle trasmissioni calcistiche e data per acquisita dai bookies delle agenzie di scommesse: i biancorossi sarebbero retrocessi alla fine della stagione.
Una previsione che aveva tutto sommato basi solide, ma che non aveva fatto i conti con un fattore imprevisto: il suo allenatore. Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia del mitico Perugia 2000/2001 e del miracolo fatto da Serse Cosmi.