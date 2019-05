Si va alla bella per lo scudetto nella Superlega di pallavolo. La Cucine Lube Civitanova fa valere di nuovo il fattore campo all'Eurosuole Forum e trionfa battendo in gara 4 la Sir Safety Conad Perugia con un nettissimo 3-0 (25-20, 25-21, 25-19).

La Lube ha così riportato in perfetta parità (2-2) la serie che vale il titolo di campione d’Italia: lo scudetto si assegnerà in gara 5, in programma martedì prossimo alle 20.30 al Pala Barton di Perugia.

SPORTAL.IT | 11-05-2019 20:53