Perugia, Fabio Caserta per la rinascita

Fabio Caserta per la rinascita del Perugia. Gli umbri, sprofondati in C, hanno annunciato di essersi affidati al tecnico calabrese. Obiettivo tornare subito in cadetteria.

Nato a Melito di Porto Salvo il 24 settembre del 1978, centrocampista di buon livello prima di intraprendere la carriera di allenatore, che lo ha visto protagonista con la Juve Stabia, Caserta si è legato al sodalizio biancorosso fino al 30 giugno 2022 con rinnovo automatico in caso di promozione.

OMNISPORT | 27-08-2020 17:44