Perugia, Nesta verso l'addio

Per il terzo anno consecutivo il Perugia ha visto interrompersi ai playoff il sogno di tornare in Serie A.

Seconda delusione per Alessandro Nesta, che potrebbe concludere dopo un anno solare la propria permanenza sulla panchina dei biancorossi, iniziata all’ultima giornata della stagione 2017-2018.

Sull’ex difensore di Lazio e Milan ci sarebbe infatti l’interessamento di alcune squadre di Serie A e a Perugia avrebbero già in mente il sostituto, individuato in un ex compagno di Nesta alla Lazio e nella Nazionale campione del mondo 2006, Massimo Oddo.

Il tecnico abruzzese è reduce dagli esoneri subiti al Pescara e all'Udinese e dalle dimissioni al Crotone.



SPORTAL.IT | 19-05-2019 22:00