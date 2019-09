Perugia, Salernitana e Entella vincono e comandano la B

Tre vittorie in trasferta per le nuove tre capoliste della serie B. Si tratta di Perugia, Salernitana e Virtus Entella, che rifilando altrettanti 1-0 a Livorno, Cosenza e Cremonese salgono a quota 6 punti sedendosi momentaneamente in cima alla cadetteria.

Gli umbri resistono agli iniziali attacchi dei padroni di casa (pericolosissimo Bogdan) e si rendono pericolosi soprattutto nella ripresa: a segnare è manco a dirlo Pietro Iemmello, a quota 3 marcature e capocannoniere in solitaria della cadetteria. Proprio a lui sfrutta un errore di Gonnelli e decide la partita.

La Salernitana invece espugna Cosenza dopo aver rischiato di subire il vantaggio calabrese (il gol di Pierini viene annullato per un precedente fallo): decisivo quindi il sinistro di Firenze al 48'. Cade un po' a sorpresa la Cremonese tra le mura amiche: decisivo il gol di Schenetti. E anche a Trapani termina 1-0 per gli ospiti: si tratta del Venezia, che va a vincere al Provinciale grazie a Bocalon.

SPORTAL.IT | 31-08-2019 23:48