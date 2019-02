PES 2019 a San Siro: parte il 1° torneo con Puma e Milan, le info

Si chiama PUMA POWER UP CUP ed è il primo torneo di Pes 2019 organizzato in collaborazione con Puma e il club del Milan: stiamo parlando della nuova avventura intrapresa da PG Esports, la società dedicata al gaming competitivo del Campus Fandango Club, che ha deciso di unire la passione per il calcio virtuale e per quello reale attraverso una nuova competizione dedicata al titolo calcistico Pro Evolution Soccer 2019.

Tutto pronto per il 1° marzo dalle 16:00 alle 19:30 presso l’Executive Lounge dello stadio San Siro di Milano. Potranno partecipare massimo 64 player, e il primo classificato si aggiudicherà la possibilità di trascorrere una giornata a Milanello e incontrare i calciatori del club rossonero. Non solo. Il vincitore potrà assistere anche al match Milan-Sassuolo presso lo Sky Box PUMA di San Siro.

Si occuperanno della telecronaca dell’evento i ragazzi di Chiamarsi Bomber, la pagina Facebook dedicata al mondo del calcio con oltre 1 milione di fan. Un’iniziativa che non si limita solo alla competizione: è stata organizzata, infatti, un’attività di Test&Trial con cui sarà possibile provare i nuovi scarpini da calcio PUMA Future e PUMA One.

Potete già iscrivervi sul sito e avrete tempo fino al 27 febbraio; sulla piattaforma potrete anche consultare il regolamento e ricevere tutte le informazioni per potervi accreditare all’evento. Gli accrediti in loco, cominceranno il 1° marzo alle ore 15:00 presso l’Executive Lounge dello stadio di San Siro (ingresso 8).

Siete pronti?

