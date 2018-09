PES 2019 arriva su Mobile: ecco tutto quello che dovete sapere

Una buona notizia per tutti gli amanti di PES 2019! Konami Digital Entertainment B.V. ha recentemente annunciato che la versione mobile del gioco, per Android e iOS, arriverà finalmente su Play Store e App Store a dicembre. Attenzione, non stiamo parlando di una nuova app, ma di un update del gioco già disponibile nei due store.

Si tratta dunque di un aggiornamento della versione 2018, realizzato con l’Unreal Engine 4, per offrire a tutti i player la miglior esperienza di gioco (e di grafica). Pes 2019 Mobile non si limiterà a mettersi al pari con la versione già giocabile su console e pc, ma includerà anche alcune novità: come , per esempio, 10 nuove licenze (che riguardano i campionati di Sud America, Europa e Asia, tra cui la J.LEAGUE Giapponese, la SPL Scozzese e la Premier Liga Russa).

Non solo. Saranno apportate migliorie dal punto di vista dell’intelligenza artificiale. Insomma, non sarà un semplice aggiornamento e riserverà a tutti i fan di Pro Evolution Soccer tante sorprese. E chi, intanto, effettuerà l’accesso su PES 2018 da dispositivi mobili, riceverà dei bonus login. Beh, un bel regalo di Natale, non trovate?

HF4 | 26-09-2018 08:30