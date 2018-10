PES 2019 beffa FIFA, prezzo ribassato e partnership con l'Arsenal

Rinnovata per un altro anno la partnership mondiale tra Konami e Arsenal FC come Official Football Video Game Partner. Lo ha comunicato l’azienda giapponese dal suo account Twitter. Questo vuol dire che in PES 2019 ritroveremo tutti i calciatori della squadra dell’Arsenal, riprodotti attraverso la tecnologia di scansione 3D dell’azienda nipponica.

La casa produttrice di Pro Evolution Soccer ha potuto accedere all’Emirates Stadium per poterlo riprodurre fedelmente senza tralasciare nemmeno un angolo di stadio. Grazie alla scansione 3D le movenze dei giocatori saranno emulate con estrema peculiarità, così come le loro caratteristiche tecniche e lo stile di gioco.

ICYMI during the week, we’ve extended our partnership with @Arsenal. Not only that, but we’ll have Legends coming in #PES2019 soon. Robert Pires, Sol Campbell, Gilberto Silva, Fredrik Ljungberg and Emmanuel Petit! pic.twitter.com/gypLH1OvIP — Pro Evolution Soccer (@officialpes) 29 settembre 2018

Non solo. I player di PES 2019 potranno inoltre giocare con alcune delle stelle dell’Arsenal: da Robert Pires a Gilberto Silva, da Sol Campbell a Fredrik Ljungberg, fino a Emmanuel Petit. Ma la notizia che ha fatto ‘scalpore’ è che il gioco firmato Konami ha voluto tirare un brutto scherzetto al suo avversario FIFA 19, in uscita lo scorso 28 settembre anche in Italia.

Il prezzo di PES 2019 ribassato su PlayStation Store, con sconti fino al 28%. Ecco i vari costi delle diverse versioni:

– Pro Evolution Soccer 2019 Standard a 44,99€ anziché 59,99€

– Pro Evolution Soccer 2019 Legend Edition a 59,99€ anziché 79,99€

– Pro Evolution Soccer 2019 David Beckham Edition a 49,99€ anziché 69,99€

HF4 | 02-10-2018 13:30