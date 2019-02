Pes 2019, Belgio: stop alla vendita delle monete My Club

Anche Pes 2019 si attiene alle nuove direttive del Belgio: proprio così, Konami ha annunciato ufficialmente l’interruzione della vendita delle monete My Club. Come molti di voi ricorderanno, la stessa cosa era già accaduta all’inizio di febbraio con i Fifa points, la valuta utilizzata dagli utenti nella modalità Ultimate Team, per comprare pacchetti FUT. Ea Sports aveva a suo tempo diffuso un comunicato nel quale dichiarava: “Dopo ulteriori discussioni con le autorità belghe, abbiamo deciso di smettere di mettere i Punti FIFA in vendita in Belgio”.

Così, dopo la pubblicazione del rapporto della Commissione di Gioco Belga (BGC) che riguarda il sistema delle “Loot Boxes” nei giochi paragonandolo al gioco d’azzardo, anche Konami ha deciso di sospendere la vendita di Monete MyClub per gli utenti che risiedono in Belgio. Una scelta temporanea? Non è certo. Ma la società produttrice del gioco resterà di questo avviso almeno finché la legislazione locale non emetterà una dichiarazione definitiva.

Come faranno i giocatori del Belgio adesso? Come in Fifa, anche per Pes 2019 vale più o meno lo stesso discorso: gli utenti continueranno a usare le Monete MyClub che già possiedono. Non solo. Potranno continuare a ottenere nuove monete gratuite grazie al progredire dell’esperienza di gioco delle modalità collegate a myClub su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

HF4 | 15-02-2019 08:30