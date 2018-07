PES 2019: la Konami ci regala "un giorno con Beckham"

Mentre aspettiamo l’attesissima uscita di Pes 2019, prevista per il prossimo 30 agosto, la casa produttrice Konami fa un regalo ai fan e pubblica il nuovo trailer “A day with Beckham“, portandoci direttamente dietro le quinte con il famosissimo campione britannico. Nel video David Beckham si lascia fotografare sul set mentre tiene in mano il videogioco di Pes 2019 o mentre calcia il pallone con il suo tocco leggero e di classe, e allo stesso tempo potente e aggressivo.

L’icona britannica del calcio è completamente a suo agio durante le pose e il suo sguardo imponente sembra quasi voler suggerire che il titolo in prossima uscita sarà all’altezza delle aspettative del pubblico. E Konami punta moltissimo su Pes 2019, tanto da anticiparne la data della messa in commercio rispetto a FIFA19, che uscirà quasi un mese dopo (il 28 settembre).

Oltre alle novità di cui vi avevamo già parlato, possiamo confermarvi che il titolo Konami non avrà le licenze relative alla Champions League. Per ovviare a questa mancanza, sono stati aggiunti i campionati di Argentina, Belgio, Scozia, Svizzera, Danimarca e Russia, oltre ai diritti per la prossima International Champions Cup. Per attrarre i fan la Master League è stata rinnovata, con un meccanismo di trasferimenti più efficace. Non solo. Pes19 avrà la modalità myClub (simile a Ultimate Team di FIFA) che prevede dei pacchetti con le figurine di atleti per arricchire la squadra, con aggiornamenti sulle prestazioni che rispecchiano quelle dei giocatori reali.

Le 11 nuove abilità inserite sono: Cross over turn, Double touch, Step on skill control, No look pass, GK penalty saver, Chip shot control, Penalty Specialis, Interception, Dipping shots, GK high punt e Rising Shots. Mentre i tornei con regolare licenza presenti sono 13: International Champions Cup, Jupiler Pro League (Belgio), Superliga (Danimarca), Ligue 1 (Francia), Ligue 2 (Francia), Eredivisie (Olanda), Liga NOS (Portogallo), Russian Premier League (Russia), Ladbrokes Premiership (Scozia), Raiffeisen Super League (Svizzera), Superliga Argentina de Futbol (Argentina), Brasileirao (Brasile) e AFC Champions League 2018 (Asia).

Oltre a David Beckham, ci sono altre star in Pes 2019, tra cui Johan Cruyff, Ruud Gullit, Paolo Maldini, Cafu, Pavel Nedved, Roberto Carlos e la leggenda del calcio italiano Diego Maradona.

Sarà un lungo agosto ma, viste le premesse, forse sarà valsa la pena aver atteso tanto.

HF4 | 06-07-2018 10:00