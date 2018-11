Pes 2019, Dries Mertens 'batte' Lorenzo Insigne

MyClub è una delle modalità di gioco più amate di PES 2019. Il titolo Konami ci ha portato una nuova edizione aggiornata e migliorata che sta facendo la felicità di tutti gli appassionati. Come vi abbiamo già anticipato, per questa settimana (fino al 22 novembre), nella mode sarà presente l’agente speciale Club Selection del Napoli con cui è possibile comprare un calciatore azzurro con valore potenziato rispetto a quello base.

PES 2019: su MyClub si può prendere un giocatore del Napoli con valore potenziato

Se siete tifosi del Napoli o semplici simpatizzanti dei campioni partenopei, potreste voler mettere finalmente in squadra uno di loro. Il simbolo azzurro Lorenzo Insigne sarà ad esempio eccezionalmente presente con un valore altissimo: 90. Tanto, ma non basta per essere il migliore! Lo scugnizzo napoletano è infatti stato superato da un suo compagno di squadra, ossia il belga Dries Mertens, che ha un punteggio complessivo di 91.

A 90 troviamo anche Marek Hamsik, mentre la classifica prosegue con Koulibaly (89), Callejon e Allan (88), Zielinski e Milik (87). Chissà i talenti della squadra di Carlo Ancelotti come avranno preso questa classifica… E Insigne, avrà pagato da bere a Mertens?

