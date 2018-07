PES 2019: nuove licenze, partnership e 3° maglia per il Liverpool

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato i dettagli sulla speciale edizione di PES 2019 dedicata all’Inter. Il titolo Konami, in uscita il prossimo 30 agosto, sta cercando di soddisfare i suoi fan, soprattutto per non fargli sentire troppo la mancanza delle licenze relative alla Champions League. Così, parlando proprio di licenze, il titolo ne ha ottenuta una…

Lo ha annunciato Konami durante la tappa parigina del Pre Season PES 2019 Press Tour, svelando che la nuova edizione di Pro Evolution Soccer includerà anche la licenza ufficiale della Ligue 1, il campionato francese. Gli utenti potranno, dunque, utilizzare tutti i team della lega francese come l’Olympique Marsiglia, il Monaco, il Lione, il Bordeaux e il Paris Saint Germain, che quest’anno vedrà il nostro Gigi Buffon tra i pali. Konami ha condiviso in un tweet l’immagine con gli stemmi di tutti i team presenti nella Ligue 1 2018/2019.

Ligue 1 🇫🇷 Still fully licensed in #PES2019 😎🔥 pic.twitter.com/NzwsCaj8Gr — Pro Evolution Soccer (@officialpes) 19 luglio 2018

C’è un’altra novità… La società giapponese ha anche raggiunto un accordo con l’AS Monaco, mettendo Radamel Falcao sulla cover francese. Si legge in un comunicato stampa:

“Konami è al lavoro per ricreare in PES 2019 la squadra del Monaco, le sue stelle e lo Stadio Louis II (che sarà disponibile per il download poco dopo il lancio del gioco). Ogni calciatore verrà riprodotto nei minimi dettagli, incluse le personali caratteristiche di gioco. PES 2019 includerà anche le divise di gioco ufficiali della squadra monegasca. La copertina della versione francese di PES 2019 sarà impreziosita dalla presenza della star mondiale Phillipe Coutinho e del leggendario capitano del Monaco Radamel Falcao”.

E non finisce qui! Il Liverpool ha scelto PES 2019 per presentare in un video di gioco la 3° maglia del team per la stagione 2018/2019. In un comunicato stampa rilasciato dai Reds si legge che la nuova maglia presenterà dei richiami alle divise ‘simbolo’ delle stagioni a cavallo tra gli anni ‘80 e ‘90, ispirandosi principalmente a quella indossata nella stagione 1989/90 che vide la squadra di Kenny Dalglish aggiudicarsi il campionato inglese per la diciottesima volta.

“La nuova maglia è a girocollo, gli inserti e lo stemma del Liverpool e di NB sono di colore rosso. Questa nuova divisa commemora i tragici eventi di Hillsborough con il simbolo ’96’ racchiuso da fiamme eterne nella parte posteriore del girocollo. La divisa da trasferta del portiere è di colore rosa acceso con loghi e decorazioni (sulle maniche e sui calzettoni) di colore nero” – si legge.

HF4 | 23-07-2018 09:00