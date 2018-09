PES 2019: parte la League che terminerà a giugno, ecco i dettagli

È partita finalmente la prima stagione competitiva di PES 2019: ad annunciarlo, lo scorso 20 settembre, la Konami Digital Entertainment che, dopo l’uscita della nuova edizione di Pro Evolution Soccer il 30 agosto, ha lanciato la League che vedrà competere i migliori player di tutto il globo.

Si partirà con dei tornei di qualificazione in Europa e in Sud America, durante i quali i gamer si sfideranno per accedere alle finali nazionali e, superato anche questo scalino, i migliori potranno aggiudicarsi un posto nelle PES LEAGUE WORLD FINALS. Come funzionerà la competizione? Ecco tutti i dettagli che conosciamo fin’ora.

Ci saranno 2 step: la prima Season terminerà a dicembre e sarà trasmessa sui canali ufficiali di PES e della PES League; poi prenderà avvio la seconda, conclusa la quale, i migliori giocatori delle due stagioni gareggeranno per accedere alle finali a giugno e sfidarsi contro i player asiatici.

Il torneo myClub nazionale è già cominciato, disponibile su Xbox One, PS4 e PC nelle modalità 1v1 e 3v3. Il montepremi per la League di ES 2019 è di ben 300mila dollari.

HF4 | 27-09-2018 09:30