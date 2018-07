PES 2019: svelati i primi dettagli della speciale "Inter Edition"

Ancora più di un mese all’uscita di PES 2019, l’attesissimo titolo firmato Konami che sarà disponibile su tutti gli scaffali il prossimo 30 agosto. Vi abbiamo raccontato tutte le anticipazioni sulla nuova edizione del gioco e svelato il backstage del trailer con David Beckham. C’è un’altra novità, però, che renderà felici i fan di Pro Evolution Soccer, soprattutto quelli che tifano la squadra nerazzurra…

È stata annunciata in un tweet, infatti, una speciale partnership tra PES 2019 e Inter, che darà vita all’Inter Edition: una edizione esclusiva del titolo Konami dedicata a tutti i tifosi nerazzurri, con una cover che avrà i colori sociali e il logo del club milanese. Vedremo in campo, dunque, la squadra di Perisic, Icardi e Nainggolan con leggende e altri elementi esclusivi per poter personalizzare la vostra copia del gioco.

Calling all @Inter fans!

We are incredibly excited to announce that we are releasing an Inter Edition of #PES2019!

Pre-orders are now live! 💥

Get yours here: https://t.co/MGW0D36Q8S

— Pro Evolution Soccer (@officialpes) 18 luglio 2018