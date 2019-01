Pes 2019, torneo eFootball Pro: ecco i risultati dei primi match

Abbiamo i primi risultati delle partite del Torneo eFootball.Pro di PES 2019, il grande evento firmato Konami ed eFootball.Pro. I match della seconda giornata si sono svolti lo scorso 26 gennaio negli Highvideo Studios a Barcellona e gli utenti hanno potuto seguire la competizione in diretta, con l’analisi attenta dei commentatori Adam Butcher, Diego Lorijn e dell’opinionista Yos Sonneveld.

Si sono sfidate 6 squadre con l’obiettivo di ottenere la partecipazione alle finali del torneo eFootball.Pro che si svolgeranno quest’estate. Ecco gli scontri svolti: FC Nantes vs AS Monaco; Celtic FC vs Boavista FC; FC Schalke 04 vs FC Barcelona. Le partite sono state trasmesse su YouTube, Twitch, Facebook e Twitter.

La classifica del torneo, diffusa da Konami Digital Entertainment, vede in cima il Celtic Glasgow (team in cui gioca gioca Ettorito97) con 6 punti e otto goal in due partite; all’ultimo posto, invece, il Boavista con zero punti. Tra le squadre vincitrici anche lo Schalke 04, mentre il derby tra il Nantes e il Monaco è terminato con un pareggio.

La stagione del torneo di Pes 2019 durerà fino al prossimo aprile e, ogni mese, verrà disputata una giornata (composta da tre partite) di campionato. I club che si qualificheranno nelle prime posizioni potranno partecipare alle finali di Barcellona che si terranno a maggio. Mentre gli ultimi 3 team in classifica si sfideranno nel “Last Chance Group” per aggiudicarsi l’ultimo posto disponibile per le finali. Le partite si terranno agli Highvideo Studios a Barcellona.

Sabato 23 febbraio si svolgeranno le seguenti partite della terza giornata di campionato: Barcellona vs Celtic, Schalke 04 vs Nantes e Boavista vs AS Monaco.

