Pes 2019, ecco i nuovi trucchi per diventare imbattibili

Tutti i gamer hanno un sogno segreto: diventare imbattibili con il loro titolo di riferimento. Ecco perché, se siete appassionati di PES 2019, vi tornerà comodo scoprire qualche semplice trucchetto in grado di lanciarvi in poco tempo tra i giocatori più in gamba con il titolo di Konami. Non parliamo di cheat di alcun tipo, ma soltanto di una serie di piccoli segreti per diventare praticamente invincibili.

PES 2019: il primo trucco per essere imbattibili è il tiki taka

Il primo trucco da tenere a mente riguarda lo stile di gioco messo in campo: il segreto è quello di cercare arrivare davanti alla porta avversaria facendo passaggi corti e cercando nel frattempo di individuare i punti deboli dell’avversario. Il tutto sta nel far giocare alla vostra squadra un tiki taka semplice ed efficace che la porti a colpire alla prima occasione utile…

In secondo luogo, cercate di non far stancare troppo i vostri uomini. Cercate di risparmiare il fiato della vostra squadra, evitando le lunghe sgroppate palla al piede. Troppa stanchezza vi porterà inevitabilmente a scoprirvi in difesa e a rendere micidiale l’avversario quando riparte in contropiede. Inoltre, se non sprecate energie, infatti, i vostri giocatori renderanno molto meglio quando sono loro ad attaccare.

Infine, cercate di evitare i tiri da fuori area. Segnare in PES 2019 è diventato estremamente difficile grazie alla nuova reattività dei portieri e le statistiche lo confermano. L’ideale è quindi arrivare al tiro soltanto da dentro l’area di rigore o al massimo dal limite della stessa. Sui calci piazzati, ad esempio, è meglio concentrarsi sugli schemi ed evitare la conclusione diretta.

HF4 | 20-11-2018 14:42