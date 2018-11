Pes League Regional Finals: a Liverpool anche il player Ettorito

Tutto pronto per le PES League Regional Finals, l’evento competitivo videoludico in cui i più forti player di PES 19 (che hanno vinto le finali nazionali) si sfideranno a colpi di joystick a Liverpool il 7 e l’8 dicembre. Potrete assistere all’evento dal vivo sui canali ufficiali di PES e della PES League. Ma vediamo insieme come funziona e chi saranno i player in gara.

Le PES League Regional Finals prevedono le specialità 1v1 e Co-Op, che si svolgeranno con il tipico format: nella prima fase ci saranno gironi di qualificazioni, mentre in un secondo momento sono previsti una serie di scontri diretti. Il vincitore otterrà un premio in denaro che potrà crescere alle sfide finali europee e mondiali.

Sono stati selezionati i migliori 16 giocatori di PES per quanto riguarda la specialità 1v1, (i primi e dei secondi qualificati di ogni torneo nazionale) e i 6 migliori player del torneo Rest of the World. Proprio tra questi c’è anche l’italiano Ettorito, il due volte campione mondiale di Pes. Ecco la lista completa dei gamer qualificatisi alle Regional Finals:

TheWezzatron (Regno Unito)

No1Pirate (Regno Unito)

Payamjoon69 (Germania)

TioMiit_PW (Francia)

bounti27 (Francia)

Diepzalig11 (Olanda)

E_C_Oneill (Olanda)

Christopher_PW (Portogallo)

ReDerHugo (Portogallo)

Kepapfc1994 (Resto del Mondo)

W-Jorcha-W (Resto del Mondo)

Hasan_pes (Resto del Mondo)

Mucahit21 (Resto del Mondo)

the_Palma2 (Resto del Mondo)

Suprema_Ettorito (Resto del Mondo)

Manca il nome del player proveniente dalla finale nazionale in Germania che non è stato ancora comunicato. Infine, durante le Pes League Regional Finals, 4 dei migliori club della specialità CO-OP competeranno per accedere alle World Finals: AS Monaco Esports, Broken Silence, Never Give Up e The Demolition Machine.

Chi si aggiudicherà questa fase, potrà competere successivamente con i vincitori della seconda stagione che prenderà il via questo mese. Alle PES League World Finals 2019, infine, i migliori gamer delle 2 stagioni si sfideranno per ottenere il titolo di miglior giocatore del mondo di PES 2019.

Riuscirà Ettorito ad avere la meglio a Liverpool?

HF4 | 14-11-2018 15:00