Pesante accusa a Raikkonen: lui denuncia donna per estorsione

Kimi Raikkonen ha denunciato per estorsione e molestie una donna canadese che via social network gli avrebbe chiesto denaro in cambio del suo silenzio. La donna, a quanto si è appreso, nel contattare il finlandese ha fatto riferimento a una festa tenutasi in prossimità del Gran premio del Canada di Formula 1 del 2016, quando il pilota della Ferrari, a sentire lei, le avrebbe toccato il seno. A riferire la vicenda è stato un quotidiano del Paese nordamericano.

La donna in questione lavorava al Velvet Speakeasy, un club posizionato all’interno di un albergo di Montreal, e si sarebbe spinta a domandare una cifra a sette zeri per sistemare la questione. Il campione del mondo del 2007, attraverso il suo legale, ha dichiarato di essere totalmente estraneo ai fatti e, come riferisce la stampa canadese, ha preso la decisione di sporgere denuncia contro la sua accusatrice alle autorità locali.

La Polizia canadese non ha per il momento rilasciato dichiarazioni e si starebbe accingendo ad ascoltare la versione dei fatti della donna. E’ probabile che quest’ultima venga interrogata nei prossimi giorni.

Una vicenda, comunque la si guardi, decisamente poco simpatica mentre il Mondiale di Formula 1 sta entrando nel vivo.

Kimi Raikkonen, come è noto, è all’ultima stagione in Ferrari, di cui è stato tra l’altro l’ultimo iridato. Nelle prime sei gare del campionato del mondo 2018 lo scandinavo è già salito per tre volte sul podio, piazzandosi al terzo posto in Australia e Cina e al secondo in Azerbaigian: occupa la quinta posizione nella classifica generale, con 60 punti, alle spalle di Lewis Hamilton, del compagno di squadra Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo (che secondo le ultime indiscrezioni potrebbe prendere proprio il posto di Raikkonen su Ferrari a partire dal prossimo anno) e del connazionale finlandese Vallteri Bottas.

SPORTAL.IT | 30-05-2018 11:50