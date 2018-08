Pesante sconfitta del Manchester United di José Mourinho nella seconda giornata di Premier League. I Red Devils sono crollati in casa del Brighton, che si è imposto per 3-2 al Falmer Stadium su Pogba e compagni, smarriti.

A segno per i padroni di casa Murray al 25', Gross al 27' e Duffy su rigore al 44'. Per lo United non bastano le reti di Lukaku al 37' e di Pogba su rigore al 95'. Il City e il Chelsea sono già a +3 sullo Special One.

SPORTAL.IT | 19-08-2018 19:20