Pesanti penalizzazioni in serie C

Undici club di serie C sono stati puniti con punti di penalizzazione, da scontarsi nella corrente stagione, da parte del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare, a seguito di violazioni CO.VI.SO.C. Prosciolto il Lecce (Serie B).

Penalizzata con 11 punti la Lucchese, 8 per il Matera, 3 per il Cuneo, 2 per il Monopoli e 1 per Siracusa, Juve Stabia, Pro Piacenza 1919, Rende, Trapani, Triestina e Arzachena. Ammende e squalifiche sono state inflitte anche ai rispettivi dirigenti.

SPORTAL.IT | 31-10-2018 14:20