Pesaro a Brindisi, Repesa non si dà per vinto

Dopo la sconfitta contro la Fortitudo Bologna per Pesaro arriva un test severo in campionato contro Brindisi, fresca di vittoria sul campo dell’Olimpia Milano con annesso aggancio al primo posto della classifica.

Il coach dei marchigiani, Jasmin Repesa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match del “PalaPentassuglia”, individuando in cosa la squadra debba migliorare: “Dobbiamo necessariamente migliorare il nostro stato di forma per lottare fino all’ultimo minuto con i giocatori che abbiamo a disposizione. A Brindisi sarà una bella sfida anche per orgoglio dato che è prima in classifica e ha vinto a Milano, a Bologna e a Sassari e ha perso solo a Venezia”.

C’è spazio anche per uno spunto polemico: “Non mi piace il fatto che alcune voci abbiano provato a rovinare l’armonia all’interno del gruppo. Noi però andiamo avanti orgogliosi e uniti, non permetteremo a nessuno di rovinare la nostra armonia in un gruppo che è eccezionale”.

OMNISPORT | 18-12-2020 13:37