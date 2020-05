Pesaro, l'autoretrocessione è più di un'ipotesi

L'autoretrocessione della Vuelle Pesaro è più di un'ipotesi.

"Non sarebbe un disonore – evidenzia il gm Cioppi con La Provincia -. Dopo tanti anni passati a vincere una manciata di partite all'anno potrebbe essere arrivato il momento di cambiare: riposizionarsi sarebbe un modo per poter ripartire, capire come possano andare le cose e magari darsi un nuovo slancio. Ogni anno è stata una lotta, nell'ultimo campionato la salvezza è arrivata al di là dei meriti sportivi, visto che avevamo vinto solamente una partita".

SPORTAL.IT | 23-05-2020 10:28