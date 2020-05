Pesaro valuta l'autoretrocessione

La VL Pesaro sta valutando l'autoretrocessione in A2. Lo ha confermato alla Gazzetta dello Sport il presidente della società marchigiana, Ario Costa.

"Non siamo in difficoltà, la società è in salute, a norma, ed è un nostro vanto. Da persona seria e responsabile mi pongo però il problema: vale la pena? Abbiamo fatto miracoli per otto stagioni, ai tifosi, alla città, agli sponsor vorremmo dare le soddisfazioni che si meritano. A maggior ragione dopo quest’anno, con una sola vittoria e neanche nel nostro palasport. Meritavamo la retrocessione. Con grande dignità, mi chiedo se non sia meglio fare un passo indietro e, con il budget a disposizione, che non è da Serie A, scendere in A­2 sperando che tutto cambi e l’economia riparta. Il virus ha creato povertà" ha raccontato.

La deadline per chiedere il riposizionamento in un’altra categoria è stata fissata al 15 giugno.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 11:30