Pescara-Avellino 28 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Pescara–Avellino è in programma allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara, valida per la decima giornata di serie B. Classifica alla mano: Pescara diciassettesimo con 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 4 sconfitte; 14 gol fatti, 17 subiti), Avellino undicesimo a quota 12 (3 vittorie, tante quanti i pareggi e le sconfitte; 11 gol fatti, 15 subiti).
Pescara reduce da una serie di pareggi che hanno frenato la risalita, Avellino altalenante tra colpi esterni e stop pesanti. Ecco l’andamento recente:
|Pescara
|ko
|x
|ko
|x
|x
|Avellino
|ok
|x
|x
|ko
|ko
Nei 5 turni più recenti: Pescara 3 punti, Avellino 5. Il dettaglio:
- Pescara — Modena-Pescara 2-1; Pescara-Südtirol 1-1; Sampdoria-Pescara 4-1; Pescara-Carrarese 2-2; Virtus Entella-Pescara 1-1
- Avellino — Avellino-Virtus Entella 2-0; Calcio Padova-Avellino 2-2; Avellino-Mantova 0-0; Juve Stabia-Avellino 2-0; Avellino-Spezia 0-4
Pescara–Avellino sarà diretta da Andrea Calzavara. Squadra arbitrale: assistenti Mokhtar e Pistarelli; IV ufficiale Di Francesco; VAR Baroni, AVAR Prenna con postazione on-field allo Stadio Adriatico. Nella Serie B 2025/26, Calzavara ha arbitrato 4 gare: 2 rigori assegnati, 17 ammonizioni e nessun rosso, per una media di 4,2 gialli a partita.
- Arbitro: CALZAVARA
- Assistenti: Mokhtar – Pistarelli
- IV: Di Francesco
- VAR: Baroni
- AVAR: Prenna
L’Adriatico tradizionalmente sorride al Delfino: gli irpini hanno espugnato Pescara una sola volta in campionato. Occhio a due protagonisti possibili: Lorenzo Meazzi, spesso letale da subentrato davanti al pubblico pescarese, e Roberto Insigne, che contro il Pescara ha già griffato un match memorabile in cadetteria.
In trasferta, l’Avellino ha mostrato lampi convincenti ma anche passaggi a vuoto: la continuità lontano dal Partenio resta il vero esame. Equilibrio, precedenti e forma recente suggeriscono una sfida dal punteggio contenuto, in cui la qualità sulle corsie e la precisione sui piazzati potrebbero pesare più del possesso.
- Precedenti in B: contro poche squadre il Pescara vanta una percentuale di vittorie più alta che con l’Avellino (11 successi su 26 incroci: 42%).
- L’Avellino ha vinto solo una delle 13 trasferte a Pescara in Serie B: 0-2 dell’8 aprile 2006; poi 2 pareggi e 2 sconfitte.
- Dopo il ko interno all’esordio, il Pescara è imbattuto in 4 gare casalinghe di fila in campionato, con gli ultimi due match chiusi in parità.
- Tutti e tre i pareggi del Pescara in questa Serie B sono arrivati all’Adriatico: solo l’Empoli ne ha più in casa tra le squadre con 100% dei pareggi interni.
- Lorenzo Meazzi ha segnato 3 gol tutti in casa e da subentrato: fa il pieno di incisività quando entra a partita in corso.
- Roberto Insigne con una rete arriverebbe a 10 stagioni di fila a segno in cadetteria.
Dati alla 9a partita: Pescara produce più tiri (81) e più conclusioni nello specchio (36), con un’ottima precisione (44,4%). L’Avellino è più accorto: meno tiri (63) ma percentuali simili di mira (46,0%), e 2 clean sheet contro 1. Sul possesso siamo in equilibrio (50,3% vs 48,3%). Differenza chiave? La tenuta difensiva: 17 gol incassati dal Pescara contro 15 dell’Avellino; media subita 1,89 vs 1,67 a gara.
|Pescara
|Avellino
|Partite giocate
|9
|9
|Vittorie
|1
|3
|Pareggi
|4
|3
|Sconfitte
|4
|3
|Gol segnati
|14
|11
|Gol subiti
|17
|15
|Media gol subiti
|1,89
|1,67
|Possesso palla (%)
|50,3
|48,3
|Tiri totali
|81
|63
|Tiri nello specchio
|36
|29
|Percentuale di tiri in porta
|44,4
|46,0
|Clean sheet
|1
|2
|Cartellini gialli
|14
|16
|Cartellini rossi
|1
|4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
