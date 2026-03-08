Pescara-Bari 8 marzo 2026: orario, arbitro, ultime, pillole e statistiche

Serie B 2025-26, 29a giornata. Statistiche, curiosità e numeri per capire la partita Pescara-Bari: orario, arbitro, forma recente e confronto stagionale.

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Pescara–Bari vale una fetta di salvezza: si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara il 8 marzo 2026 alle 19:30, per la 29a giornata della Serie B 2025-26. In classifica Pescara è 20° con 22 punti (4 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 34 gol fatti, 54 subiti), mentre il Bari è 17° con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 25 gol segnati, 40 incassati). Uno scontro salvezza ad alta tensione: abruzzesi con attacco più prolifico ma difesa in affanno, pugliesi più solidi ma con meno gol realizzati.

Le ultime partite giocate

Pescara in altalena ma vivo, con colpi pesanti in casa e un pareggio esterno di carattere; il Bari alterna pareggi e successi importanti che hanno ridato ossigeno alla classifica. Forma recente che racconta due squadre capaci di cambiare volto nella stessa gara: dettagli e gestione dei momenti saranno decisivi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pescara ko ok ko ok x Bari x ko x ok ok

Nelle ultime 5 gare: Pescara 7 punti, Bari 8 punti.

Pescara

Pescara–Catanzaro 0-2

Avellino–Pescara 0-1

Venezia–Pescara 3-2

Pescara–Palermo 2-1

Frosinone–Pescara 2-2

Bari

Bari–Spezia 0-0

Bari–Südtirol 1-2

Calcio Padova–Bari 1-1

Sampdoria–Bari 0-2

Bari–Empoli 2-1

L’arbitro di Pescara-Bari

La sfida allo Stadio Adriatico sarà diretta dal signor Simone Galipò. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 14 partite, concedendo 7 calci di rigore e mostrando 68 cartellini gialli, 3 doppi gialli e 3 rossi diretti (media 5,2 ammonizioni a gara). Al VAR ci sarà Serra (on site), AVAR Monaldi; assistenti Cecconi e Giuggioli, IV ufficiale Zanotti.

Arbitro: Galipò

Assistenti: Cecconi – Giuggioli

– IV ufficiale: Zanotti

VAR: Serra (on site Pescara)

(on site Pescara) AVAR: Monaldi (on site Pescara)

Informazioni interessanti sul match

È un crocevia che pesa doppio: il Pescara arriva con un attacco che crea tanto (308 tiri complessivi e il 42,5% di precisione) ma paga una difesa vulnerabile, mentre il Bari ha numeri più essenziali (215 tiri, 39,5% di precisione) e una retroguardia più affidabile. In casa gli abruzzesi sanno accendersi, i pugliesi fuori hanno spesso faticato ma di recente hanno ritrovato punti e fiducia. Interessante il duello tra i bomber: Antonio Di Nardo (9 gol) da una parte, Gabriele Moncini (7) dall’altra. Sulle corsie, la spinta di Mehdi Dorval e i piazzati degli abruzzesi (molti corner e diversi legni) potrebbero indirizzare gli episodi. Occhio anche al fattore disciplina: entrambe le squadre sono vivaci nei duelli e l’arbitro Galipò non esita a intervenire. In palio non ci sono solo tre punti: c’è la bussola della stagione.

Pescara più “spettacolare”: 34 gol fatti e 54 subiti, gare spesso ricche di reti e capovolgimenti.

più “spettacolare”: 34 gol fatti e 54 subiti, gare spesso ricche di reti e capovolgimenti. Bari più solido: 40 gol concessi in 28 giornate, sei clean sheet con Michele Cerofolini .

più solido: 40 gol concessi in 28 giornate, sei clean sheet con . Pressing: PPDA Pescara 11,1 contro Bari 12,4; abruzzesi più aggressivi sull’uscita palla.

11,1 contro 12,4; abruzzesi più aggressivi sull’uscita palla. Palle inattive: 152 corner battuti dal Pescara contro 98 del Bari ; abruzzesi letali sui cross.

contro 98 del ; abruzzesi letali sui cross. Legni colpiti: 11 per il Pescara contro 2 del Bari ; sfortuna o mira da registrare.

contro 2 del ; sfortuna o mira da registrare. Rimonti e blackout: Pescara ha perso 24 punti da vantaggio ma ne ha recuperati 9 da svantaggio; Bari -9 e +8.

ha perso 24 punti da vantaggio ma ne ha recuperati 9 da svantaggio; -9 e +8. Casa vs trasferta: Pescara in casa 3V-5N-6P (18-22), Bari in trasferta 2V-5N-7P (11-23).

Le statistiche stagionali di Pescara e Bari

Equilibrio nel possesso (48,3% Pescara vs 48,1% Bari), ma filosofie diverse: abruzzesi più verticali e produttivi al tiro (308 conclusioni, 131 nello specchio), pugliesi più attendisti e compatti (215 tiri, 85 nello specchio). Difese: meglio il Bari (40 subiti) del Pescara (54). L’indisciplina costa: 62 gialli per gli abruzzesi, 55 per i pugliesi. Sui portieri pesa il dato clean sheet: 2 per Pescara, 6 per Bari.

Focus giocatori: capocannoniere Antonio Di Nardo (Pescara) con 9 reti; per il Bari guida Gabriele Moncini a quota 7. Miglior assistman abruzzese Gaetano Letizia (4), per i pugliesi Mehdi Dorval (5). Più ammoniti: Davide Bettella (Pescara) 7 gialli, Kevin Piscopo (Bari) 6. Espulsioni: tra gli abruzzesi spicca Riccardo Brosco (rosso diretto), tra i pugliesi Dimitrios Nikolaou (rosso diretto). Tra i pali: Sebastiano Desplanches ha 1 clean sheet (di 2 totali di squadra), Michele Cerofolini è a 6.

Pescara Bari Partite giocate 28 28 Vittorie 4 6 Pareggi 10 10 Sconfitte 14 12 Gol fatti 34 25 Gol subiti 54 40 Media gol subiti a partita 1,93 1,43 Possesso palla (%) 48,3 48,1 Tiri totali 308 215 Tiri nello specchio 131 85 Precisione al tiro (%) 42,5 39,5 Clean sheet (squadra) 2 6 Cartellini gialli (tot.) 62 55 Cartellini rossi (tot.) 3 2 PPDA 11,1 12,4 Capocannoniere Antonio Di Nardo 9 Gabriele Moncini 7 Top assist Gaetano Letizia 4 Mehdi Dorval 5

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Pescara-Bari? Pescara-Bari si gioca domenica 8 marzo 2026 alle ore 19:30. Dove si gioca Pescara-Bari? La partita si disputa allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, a Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Bari? L’arbitro è Simone Galipò; assistenti Cecconi e Giuggioli, IV ufficiale Zanotti, VAR Serra e AVAR Monaldi (on site).