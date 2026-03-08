Pescara-Bari 8 marzo 2026: orario, arbitro, ultime, pillole e statistiche

Pescara–Bari vale una fetta di salvezza: si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara il 8 marzo 2026 alle 19:30, per la 29a giornata della Serie B 2025-26. In classifica Pescara è 20° con 22 punti (4 vittorie, 10 pareggi, 14 sconfitte; 34 gol fatti, 54 subiti), mentre il Bari è 17° con 28 punti (6 vittorie, 10 pareggi, 12 sconfitte; 25 gol segnati, 40 incassati). Uno scontro salvezza ad alta tensione: abruzzesi con attacco più prolifico ma difesa in affanno, pugliesi più solidi ma con meno gol realizzati.
Le ultime partite giocate
Pescara in altalena ma vivo, con colpi pesanti in casa e un pareggio esterno di carattere; il Bari alterna pareggi e successi importanti che hanno ridato ossigeno alla classifica. Forma recente che racconta due squadre capaci di cambiare volto nella stessa gara: dettagli e gestione dei momenti saranno decisivi.
Nelle ultime 5 gare: Pescara 7 punti, Bari 8 punti.
- Pescara
- Pescara–Catanzaro 0-2
- Avellino–Pescara 0-1
- Venezia–Pescara 3-2
- Pescara–Palermo 2-1
- Frosinone–Pescara 2-2
- Bari
- Bari–Spezia 0-0
- Bari–Südtirol 1-2
- Calcio Padova–Bari 1-1
- Sampdoria–Bari 0-2
- Bari–Empoli 2-1
L’arbitro di Pescara-Bari
La sfida allo Stadio Adriatico sarà diretta dal signor Simone Galipò. In questa stagione di Serie B ha arbitrato 14 partite, concedendo 7 calci di rigore e mostrando 68 cartellini gialli, 3 doppi gialli e 3 rossi diretti (media 5,2 ammonizioni a gara). Al VAR ci sarà Serra (on site), AVAR Monaldi; assistenti Cecconi e Giuggioli, IV ufficiale Zanotti.
- Arbitro: Galipò
- Assistenti: Cecconi – Giuggioli
- IV ufficiale: Zanotti
- VAR: Serra (on site Pescara)
- AVAR: Monaldi (on site Pescara)
Informazioni interessanti sul match
È un crocevia che pesa doppio: il Pescara arriva con un attacco che crea tanto (308 tiri complessivi e il 42,5% di precisione) ma paga una difesa vulnerabile, mentre il Bari ha numeri più essenziali (215 tiri, 39,5% di precisione) e una retroguardia più affidabile. In casa gli abruzzesi sanno accendersi, i pugliesi fuori hanno spesso faticato ma di recente hanno ritrovato punti e fiducia. Interessante il duello tra i bomber: Antonio Di Nardo (9 gol) da una parte, Gabriele Moncini (7) dall’altra. Sulle corsie, la spinta di Mehdi Dorval e i piazzati degli abruzzesi (molti corner e diversi legni) potrebbero indirizzare gli episodi. Occhio anche al fattore disciplina: entrambe le squadre sono vivaci nei duelli e l’arbitro Galipò non esita a intervenire. In palio non ci sono solo tre punti: c’è la bussola della stagione.
- Pescara più “spettacolare”: 34 gol fatti e 54 subiti, gare spesso ricche di reti e capovolgimenti.
- Bari più solido: 40 gol concessi in 28 giornate, sei clean sheet con Michele Cerofolini.
- Pressing: PPDA Pescara 11,1 contro Bari 12,4; abruzzesi più aggressivi sull’uscita palla.
- Palle inattive: 152 corner battuti dal Pescara contro 98 del Bari; abruzzesi letali sui cross.
- Legni colpiti: 11 per il Pescara contro 2 del Bari; sfortuna o mira da registrare.
- Rimonti e blackout: Pescara ha perso 24 punti da vantaggio ma ne ha recuperati 9 da svantaggio; Bari -9 e +8.
- Casa vs trasferta: Pescara in casa 3V-5N-6P (18-22), Bari in trasferta 2V-5N-7P (11-23).
Le statistiche stagionali di Pescara e Bari
Equilibrio nel possesso (48,3% Pescara vs 48,1% Bari), ma filosofie diverse: abruzzesi più verticali e produttivi al tiro (308 conclusioni, 131 nello specchio), pugliesi più attendisti e compatti (215 tiri, 85 nello specchio). Difese: meglio il Bari (40 subiti) del Pescara (54). L’indisciplina costa: 62 gialli per gli abruzzesi, 55 per i pugliesi. Sui portieri pesa il dato clean sheet: 2 per Pescara, 6 per Bari.
Focus giocatori: capocannoniere Antonio Di Nardo (Pescara) con 9 reti; per il Bari guida Gabriele Moncini a quota 7. Miglior assistman abruzzese Gaetano Letizia (4), per i pugliesi Mehdi Dorval (5). Più ammoniti: Davide Bettella (Pescara) 7 gialli, Kevin Piscopo (Bari) 6. Espulsioni: tra gli abruzzesi spicca Riccardo Brosco (rosso diretto), tra i pugliesi Dimitrios Nikolaou (rosso diretto). Tra i pali: Sebastiano Desplanches ha 1 clean sheet (di 2 totali di squadra), Michele Cerofolini è a 6.
|Pescara
|Bari
|Partite giocate
|28
|28
|Vittorie
|4
|6
|Pareggi
|10
|10
|Sconfitte
|14
|12
|Gol fatti
|34
|25
|Gol subiti
|54
|40
|Media gol subiti a partita
|1,93
|1,43
|Possesso palla (%)
|48,3
|48,1
|Tiri totali
|308
|215
|Tiri nello specchio
|131
|85
|Precisione al tiro (%)
|42,5
|39,5
|Clean sheet (squadra)
|2
|6
|Cartellini gialli (tot.)
|62
|55
|Cartellini rossi (tot.)
|3
|2
|PPDA
|11,1
|12,4
|Capocannoniere
|Antonio Di Nardo 9
|Gabriele Moncini 7
|Top assist
|Gaetano Letizia 4
|Mehdi Dorval 5
FAQ
- Quando si gioca Pescara-Bari?
-
Pescara-Bari si gioca domenica 8 marzo 2026 alle ore 19:30.
- Dove si gioca Pescara-Bari?
-
La partita si disputa allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, a Pescara.
- Chi è l’arbitro di Pescara-Bari?
-
L’arbitro è Simone Galipò; assistenti Cecconi e Giuggioli, IV ufficiale Zanotti, VAR Serra e AVAR Monaldi (on site).
