Pescara-Catanzaro 10 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 24a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Pescara-Catanzaro

Pescara e Catanzaro si affrontano martedì 10 febbraio 2026 alle 20:00 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara per la 24a giornata di Serie B. Testa-coda dal peso specifico enorme: abruzzesi ultimi (20°) con 15 punti in 23 gare, bilancio 2 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 27 gol fatti e 46 subiti. Calabresi in piena corsa playoff (6°) a 35 punti, 9 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 30 reti segnate, 26 incassate. Il Pescara cerca ossigeno salvezza, il Catanzaro vuole consolidare l’alta classifica.

Le ultime partite giocate

Momento complicato per il Pescara, che fatica a invertire la rotta. Il Catanzaro arriva da un periodo altalenante: pochi punti in trasferta, ma struttura e qualità restano da alta classifica. Forme recenti che raccontano un incrocio da segni opposti: ai biancazzurri servono punti, ai giallorossi solidità.

Nelle ultime 5 di campionato il Pescara ha totalizzato 2 punti; il Catanzaro ne ha raccolti 4. Questo il dettaglio dei risultati:

Pescara

Juve Stabia-Pescara 2-2; Pescara-Modena 0-2; Monza-Pescara 3-0; Pescara-Mantova 2-2; Cesena-Pescara 2-0

Catanzaro

Frosinone-Catanzaro 2-0; Venezia-Catanzaro 3-1; Catanzaro-Sampdoria 0-0; Südtirol-Catanzaro 2-1; Catanzaro-Reggiana 2-0

L’arbitro di Pescara-Catanzaro

Si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Fischietto designato: Galipò. Al VAR Dionisi, AVAR Baroni. Quarta ufficiale Sacchi J. L., assistenti Palermo e Bianchini. Dati dettagliati su rigori e cartellini dell’arbitro per questa stagione non disponibili al momento.

Arbitro: Galipò

Assistenti: Palermo – Bianchini

– IV: Sacchi J. L.

VAR: Dionisi

AVAR: Baroni

Informazioni interessanti sul match

Una sfida che intreccia storie e statistiche. Nei precedenti di Serie B, il bilancio pende verso il Catanzaro, mentre il Pescara sta vivendo una stagione in salita. I calabresi hanno spesso saputo blindare la porta all’Adriatico, ma arrivano da un momento non brillante fuori casa. Dall’altra parte, il Pescara fatica a trasformare le gare interne in vittorie. Attenzione a due protagonisti: Antonio Di Nardo, che ha già colpito all’andata, e Pietro Iemmello, storicamente ispirato contro gli abruzzesi. Numeri che raccontano tendenze: biancazzurri poco cinici e perforabili, giallorossi più efficaci in possesso e nelle ripartenze. Con la classifica che spinge forte, ogni episodio può indirizzare un duello che, tra dettagli e nervi saldi, promette intensità e seconde palle decisive. Il margine d’errore è minimo: per il Pescara è una chiamata alla svolta, per il Catanzaro un test di maturità lontano da casa.

All’andata finì in parità: dopo 16 incroci recenti in B, i pareggi sono rari, con più successi per il Catanzaro e cinque vittorie del Pescara .

e cinque vittorie del . Nelle ultime quattro trasferte a Pescara, il Catanzaro ha tenuto la porta inviolata tre volte: solidità spesso decisiva all’Adriatico.

ha tenuto la porta inviolata tre volte: solidità spesso decisiva all’Adriatico. Il Pescara ha vinto una sola volta nelle ultime nove gare interne: rendimento domestico da migliorare per alimentare la rimonta.

ha vinto una sola volta nelle ultime nove gare interne: rendimento domestico da migliorare per alimentare la rimonta. Catanzaro in flessione lontano da casa: tre sconfitte consecutive in trasferta, striscia negativa che non si vedeva dal 2006.

in flessione lontano da casa: tre sconfitte consecutive in trasferta, striscia negativa che non si vedeva dal 2006. Solo due vittorie stagionali per il Pescara : tra i peggiori dati per successi nei principali campionati e seconde divisioni europee.

: tra i peggiori dati per successi nei principali campionati e seconde divisioni europee. Antonio Di Nardo ha aperto le marcature all’andata: i calabresi potrebbero diventare la prima squadra colpita più volte dal classe ’98 in B.

ha aperto le marcature all’andata: i calabresi potrebbero diventare la prima squadra colpita più volte dal classe ’98 in B. Pietro Iemmello è imbattuto in 6 sfide di B contro il Pescara (2V, 4N) e vanta già tre gol ai biancazzurri, inclusa una doppietta nel 2019.

Le statistiche stagionali di Pescara e Catanzaro

Il Catanzaro ha numeri più solidi: possesso medio 54,2% contro il 49,1% del Pescara, 30 gol fatti a 27 e, soprattutto, 26 reti subite contro 46. Più clean sheet (7 a 1) e miglior conversione (13,7% vs 11,02%). Gli abruzzesi calciando creano volume (124 corner contro 95) e tirano con buona precisione (43,7%), ma pagano caro le disattenzioni difensive. PPDA simile, con un pressing leggermente più corto del Pescara (11,6) rispetto ai giallorossi (12,0).

Focus giocatori. Pescara: capocannonieri Antonio Di Nardo e Giacomo Olzer (5), migliori assistman Matteo Dagasso e Gaetano Letizia (4). Più ammoniti: Riccardo Brosco, Davide Bettella, Luca Valzania (5); un rosso per Giacomo Olzer, Riccardo Brosco, Andrea Cagnano. Clean sheet portiere: Sebastiano Desplanches 1. Catanzaro: capocannoniere Alphadjo Cissé (6), poi Pietro Iemmello (5), che guida anche gli assist (5) davanti a Simone Pontisso (4). Più ammoniti: Nicolò Brighenti e Jacopo Petriccione (7); un rosso per Ruggero Frosinini e Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco. Clean sheet portiere: Mirko Pigliacelli 7.

Pescara Catanzaro Partite giocate 23 23 Vittorie 2 9 Pareggi 9 8 Sconfitte 12 6 Gol segnati 27 30 Gol subiti 46 26 Media gol subiti a partita 2,0 1,1 Possesso palla (%) 49,1 54,2 Tiri nello specchio 107 97 Precisione al tiro (%) 43,67 44,29 Conversione tiro (%) 11,02 13,70 Clean sheet 1 7 Cartellini gialli 43 57 Cartellini rossi 2 2 PPDA 11,6 12,0 Corner a favore 124 95

FAQ Quando e a che ora si gioca Pescara-Catanzaro? Martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00. Dove si gioca Pescara-Catanzaro? Allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Catanzaro? L’arbitro è Galipò, assistenti Palermo e Bianchini, IV Sacchi J. L.; VAR Dionisi, AVAR Baroni.