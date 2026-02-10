Pescara-Catanzaro 10 febbraio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Pescara e Catanzaro si affrontano martedì 10 febbraio 2026 alle 20:00 allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara per la 24a giornata di Serie B. Testa-coda dal peso specifico enorme: abruzzesi ultimi (20°) con 15 punti in 23 gare, bilancio 2 vittorie, 9 pareggi, 12 sconfitte; 27 gol fatti e 46 subiti. Calabresi in piena corsa playoff (6°) a 35 punti, 9 vittorie, 8 pareggi, 6 sconfitte; 30 reti segnate, 26 incassate. Il Pescara cerca ossigeno salvezza, il Catanzaro vuole consolidare l’alta classifica.
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Pescara-Catanzaro
- Informazioni interessanti sul match
- Le statistiche stagionali di Pescara e Catanzaro
Le ultime partite giocate
Momento complicato per il Pescara, che fatica a invertire la rotta. Il Catanzaro arriva da un periodo altalenante: pochi punti in trasferta, ma struttura e qualità restano da alta classifica. Forme recenti che raccontano un incrocio da segni opposti: ai biancazzurri servono punti, ai giallorossi solidità.
Nelle ultime 5 di campionato il Pescara ha totalizzato 2 punti; il Catanzaro ne ha raccolti 4. Questo il dettaglio dei risultati:
- Pescara
Juve Stabia-Pescara 2-2; Pescara-Modena 0-2; Monza-Pescara 3-0; Pescara-Mantova 2-2; Cesena-Pescara 2-0
- Catanzaro
Frosinone-Catanzaro 2-0; Venezia-Catanzaro 3-1; Catanzaro-Sampdoria 0-0; Südtirol-Catanzaro 2-1; Catanzaro-Reggiana 2-0
L’arbitro di Pescara-Catanzaro
Si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Fischietto designato: Galipò. Al VAR Dionisi, AVAR Baroni. Quarta ufficiale Sacchi J. L., assistenti Palermo e Bianchini. Dati dettagliati su rigori e cartellini dell’arbitro per questa stagione non disponibili al momento.
- Arbitro: Galipò
- Assistenti: Palermo – Bianchini
- IV: Sacchi J. L.
- VAR: Dionisi
- AVAR: Baroni
Informazioni interessanti sul match
Una sfida che intreccia storie e statistiche. Nei precedenti di Serie B, il bilancio pende verso il Catanzaro, mentre il Pescara sta vivendo una stagione in salita. I calabresi hanno spesso saputo blindare la porta all’Adriatico, ma arrivano da un momento non brillante fuori casa. Dall’altra parte, il Pescara fatica a trasformare le gare interne in vittorie. Attenzione a due protagonisti: Antonio Di Nardo, che ha già colpito all’andata, e Pietro Iemmello, storicamente ispirato contro gli abruzzesi. Numeri che raccontano tendenze: biancazzurri poco cinici e perforabili, giallorossi più efficaci in possesso e nelle ripartenze. Con la classifica che spinge forte, ogni episodio può indirizzare un duello che, tra dettagli e nervi saldi, promette intensità e seconde palle decisive. Il margine d’errore è minimo: per il Pescara è una chiamata alla svolta, per il Catanzaro un test di maturità lontano da casa.
- All’andata finì in parità: dopo 16 incroci recenti in B, i pareggi sono rari, con più successi per il Catanzaro e cinque vittorie del Pescara.
- Nelle ultime quattro trasferte a Pescara, il Catanzaro ha tenuto la porta inviolata tre volte: solidità spesso decisiva all’Adriatico.
- Il Pescara ha vinto una sola volta nelle ultime nove gare interne: rendimento domestico da migliorare per alimentare la rimonta.
- Catanzaro in flessione lontano da casa: tre sconfitte consecutive in trasferta, striscia negativa che non si vedeva dal 2006.
- Solo due vittorie stagionali per il Pescara: tra i peggiori dati per successi nei principali campionati e seconde divisioni europee.
- Antonio Di Nardo ha aperto le marcature all’andata: i calabresi potrebbero diventare la prima squadra colpita più volte dal classe ’98 in B.
- Pietro Iemmello è imbattuto in 6 sfide di B contro il Pescara (2V, 4N) e vanta già tre gol ai biancazzurri, inclusa una doppietta nel 2019.
Le statistiche stagionali di Pescara e Catanzaro
Il Catanzaro ha numeri più solidi: possesso medio 54,2% contro il 49,1% del Pescara, 30 gol fatti a 27 e, soprattutto, 26 reti subite contro 46. Più clean sheet (7 a 1) e miglior conversione (13,7% vs 11,02%). Gli abruzzesi calciando creano volume (124 corner contro 95) e tirano con buona precisione (43,7%), ma pagano caro le disattenzioni difensive. PPDA simile, con un pressing leggermente più corto del Pescara (11,6) rispetto ai giallorossi (12,0).
Focus giocatori. Pescara: capocannonieri Antonio Di Nardo e Giacomo Olzer (5), migliori assistman Matteo Dagasso e Gaetano Letizia (4). Più ammoniti: Riccardo Brosco, Davide Bettella, Luca Valzania (5); un rosso per Giacomo Olzer, Riccardo Brosco, Andrea Cagnano. Clean sheet portiere: Sebastiano Desplanches 1. Catanzaro: capocannoniere Alphadjo Cissé (6), poi Pietro Iemmello (5), che guida anche gli assist (5) davanti a Simone Pontisso (4). Più ammoniti: Nicolò Brighenti e Jacopo Petriccione (7); un rosso per Ruggero Frosinini e Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco. Clean sheet portiere: Mirko Pigliacelli 7.
|Pescara
|Catanzaro
|Partite giocate
|23
|23
|Vittorie
|2
|9
|Pareggi
|9
|8
|Sconfitte
|12
|6
|Gol segnati
|27
|30
|Gol subiti
|46
|26
|Media gol subiti a partita
|2,0
|1,1
|Possesso palla (%)
|49,1
|54,2
|Tiri nello specchio
|107
|97
|Precisione al tiro (%)
|43,67
|44,29
|Conversione tiro (%)
|11,02
|13,70
|Clean sheet
|1
|7
|Cartellini gialli
|43
|57
|Cartellini rossi
|2
|2
|PPDA
|11,6
|12,0
|Corner a favore
|124
|95
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B
FAQ
- Quando e a che ora si gioca Pescara-Catanzaro?
-
Martedì 10 febbraio 2026 alle ore 20:00.
- Dove si gioca Pescara-Catanzaro?
-
Allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
- Chi è l’arbitro di Pescara-Catanzaro?
-
L’arbitro è Galipò, assistenti Palermo e Bianchini, IV Sacchi J. L.; VAR Dionisi, AVAR Baroni.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.