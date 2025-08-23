Pescara-Cesena, moviola: la favola di Blesa con l'esultanza mai vista e le lacrime di Shpendi, quante emozioni

Sembrava avviato a una carriera-lampo Fourneau, scelto per la prima di B tra Pescara e Cesena, ma il fischietto di Roma si è un po’ inceppato dopo le prime brillanti prove. L’anno scorso solo nel finale ha trovato una certa continuità dopo un anno non eccezionale ed è stato spesso designato in B o come IV uomo. Ha diretto in carriera oltre 50 gare e nel finale di stagione è apparso in ripresa. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto romano.
I precedenti tra le due squadre
Ventiquattro erano i precedenti all’Adriatico tra abruzzesi e romagnoli, con il bilancio a favore dei biancazzurri con 14 vittorie, 6 pareggi e 4 successi dei bianconeri.
L’arbitro ha ammonito due giocatori
Coadiuvato dagli assistenti L.Rossi e Rinaldi con Massimi IV uomo, Nasca al Var e Prontera all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Frabotta, Oliveri.
Pescara-Cesena, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Ad accendere il match subito dopo la mezzora è Jalen Blesa. Una vera e propria favola la sua: classe 2001 di Barcellona, partito dai dilettanti spagnoli e inglesi (all’Arlesey Town, nella nona serie), passato per il Kosovo, l’Universitatea Craiova e la Dinamo Batumi, in Georgia, è stato notato dal Cesena dopo 7 gol in 12 presenze. In estate, dopo un lungo provino, è stato ingaggiato. Ed ha ripagato subito col primo gol stagionale della serie B. Al 31′ infatti Berti gli offre un assist super e Blesa segna l’1-0 dei romagnoli. Dopo la rete Blesa esulta gonfiando un palloncino! Fa da contraltare invece la serata no di Shpendi che si divora tre palle gol.
Nella ripresa la favola continua e tocca proprio a Shpendi esultare: al 3′, sull’1-1, Corbo stoppa male il pallone e Bastoni è bravissimo ad avventarsi sul pallone e a saltare il terzino. Poi serve in area Shpendi che stoppa e insacca sul primo palo. Il giocatore scoppia a piangere per la gioia e l’emozione dopo i tanti errori del primo tempo. Dopo il gol di Bisoli per il 3-1 del Cesena il primo giallo è per Frabotta che al 22′ commette un brutto fallo ai danni di Meazzi. A 35′ Bastoni viene fermato irregolarmente con una scivolata da Oliveri, che viene ammonito. Dopo il recupero Pescara-Cesena finisce 1-3.