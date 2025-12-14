Pescara-Frosinone 14 dicembre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 16a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Pescara-Frosinone

Pescara–Frosinone è un testa-coda di grande interesse della 16a giornata di Serie B: si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:15. Gli abruzzesi sono 20° con 10 punti (1 vittoria, 7 pareggi, 7 sconfitte; 19 gol fatti, 30 subiti), i ciociari comandano da 1° con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 2 sconfitte; 29 gol segnati, 13 incassati). Per il Pescara è un crocevia salvezza, il Frosinone vuole allungare in vetta.

Le ultime partite giocate

Momenti opposti: il Pescara fatica a invertire la rotta, mentre il Frosinone vola, soprattutto in trasferta. L’inerzia recente racconta di un attacco ciociaro in fiducia e di una difesa abruzzese da registrare.

Pescara ko ko x ko x Frosinone ok x ok ok ok

Nelle ultime 5 di campionato il Pescara ha raccolto 2 punti, il Frosinone 13. Dettaglio risultati:

Pescara

Palermo-Pescara 5-0; Pescara-Monza 0-2; Catanzaro-Pescara 3-3; Pescara-Calcio Padova 0-1; Bari-Pescara 1-1

Frosinone

Carrarese-Frosinone 0-2; Frosinone-Modena 2-2; Bari-Frosinone 2-3; Reggiana-Frosinone 0-1; Frosinone-Juve Stabia 3-0

L’arbitro di Pescara-Frosinone

Dirige Paride Tremolada di Monza. Assistenti Bahri e Zezza, IV Perenzoni, VAR Serra (on-site Stadio Adriatico) e AVAR Prenna (on-site). In questa Serie B 2025/26 Tremolada ha arbitrato 5 gare: 4 rigori concessi, 31 gialli, nessun rosso, media 6,2 cartellini a partita e 4,8 falli per cartellino.

Arbitro: Paride Tremolada

Assistenti: Bahri – Zezza

– IV: Perenzoni

VAR: Serra

AVAR: Prenna

Informazioni interessanti sul match

È una sfida che incrocia estremi e storie recenti: il Frosinone arriva da una striscia brillante e ha l’attacco più prolifico del campionato, mentre il Pescara deve ritrovare certezze dietro e cinismo davanti. I precedenti raccontano equilibrio, ma il fattore forma pende dalla parte dei gialloblù. Occhio alle corsie: l’estro di Tommaso Corazza ha acceso le ultime fiammate abruzzesi, dall’altra parte il talento di Giorgi Kvernadze e le geometrie di Giacomo Calò stanno facendo la differenza. In palio punti pesantissimi: salvezza per gli uni, primo posto per gli altri. La cornice dell’Adriatico promette intensità, transizioni veloci e duelli aerei, un terreno dove i ciociari fin qui hanno primeggiato. Se il Pescara saprà alzare la soglia dell’attenzione sulle palle inattive e sfruttare la spinta dei propri esterni, la partita può mettersi sui binari dell’equilibrio; altrimenti l’efficienza realizzativa del Frosinone rischia di indirizzare presto la contesa.

Precedenti in B: metà delle sfide tra Pescara e Frosinone è finita in parità (6 su 12), incluso lo 0-0 del 19 febbraio 2021.

e è finita in parità (6 su 12), incluso lo 0-0 del 19 febbraio 2021. All’Adriatico: l’ultimo incrocio in casa Pescara in B è finito 0-2 (24 ottobre 2020); i ciociari inseguono il bis esterno consecutivo.

in B è finito 0-2 (24 ottobre 2020); i ciociari inseguono il bis esterno consecutivo. Trend opposti: il Pescara ha vinto 1 delle 15 gare (7N, 7P) ed è senza successi da 11 turni; il Frosinone ha 9 vittorie in 15 e vola lontano da casa.

ha vinto 1 delle 15 gare (7N, 7P) ed è senza successi da 11 turni; il ha 9 vittorie in 15 e vola lontano da casa. Contrasti aerei e piazzati: miglior attacco ( Frosinone , 29) contro peggior difesa ( Pescara , 30 subiti). I gialloblù svettano di testa (7 gol, 0 subiti), gli abruzzesi sono vulnerabili su questo fondamentale.

, 29) contro peggior difesa ( , 30 subiti). I gialloblù svettano di testa (7 gol, 0 subiti), gli abruzzesi sono vulnerabili su questo fondamentale. Uomini chiave: Tommaso Corazza ha preso parte alle ultime 3 reti biancazzurre (2 gol, 1 assist); Giorgi Kvernadze è reduce da una doppietta e sogna un altro timbro.

Le statistiche stagionali di Pescara e Frosinone

Il dato più netto è nella produzione e protezione dell’area: Frosinone 29 gol fatti e 13 subiti, Pescara 19 realizzati e 30 incassati. Possesso simile (46,8% vs 46,7%), ma incisività superiore dei ciociari: 186 tiri totali, 82 nello specchio e 44,1% di precisione contro 148/61 e 41,2% degli abruzzesi. Pressione più alta dei gialloblù (PPDA 11,1) rispetto ai biancazzurri (13,6). Clean sheet: 7 Frosinone, 1 Pescara.

Giocatori: per il Pescara il migliore marcatore è Antonio Di Nardo (5); assist principali da Gaetano Letizia e Matteo Dagasso (3). Più ammonizioni: Gabriele Corbo (3). Espulsi: Giacomo Olzer e Riccardo Brosco (1). Tra i pali, Sebastiano Desplanches con 1 clean sheet. Nel Frosinone guidano i gol Farès Ghedjemis e Ilias Koutsoupias (5), quindi Antonio Raimondo e Giacomo Calò (4); top assist Giacomo Calò (6). Più gialli: Ilario Monterisi e Gabriele Bracaglia (5). Espulsi: Giorgi Kvernadze e Gabriele Calvani (1), oltre a Anthony Oyono per doppio giallo. In porta, 7 clean sheet per Lorenzo Palmisani.

Pescara Frosinone Partite giocate 15 15 Vittorie 1 9 Pareggi 7 4 Sconfitte 7 2 Gol fatti 19 29 Gol subiti 30 13 Possesso palla % 46,7 46,8 Tiri totali 148 186 Tiri nello specchio 61 82 Precisione tiro % 41,2 44,1 Clean sheet 1 7 Cartellini gialli 24 34 Cartellini rossi 2 3 PPDA 13,6 11,1

FAQ Quando e a che ora si gioca Pescara-Frosinone? Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 17:15. Dove si gioca Pescara-Frosinone? Allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Frosinone? L’arbitro è Paride Tremolada, assistenti Bahri e Zezza, IV Perenzoni, VAR Serra, AVAR Prenna.