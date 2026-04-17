Pescara, dalla promessa di Insigne alla visita di Immobile: il duo di Zemanlandia può davvero riunirsi sull’Adriatico?  

Il trequartista napoletano ha già chiarito che resterà nel caso in cui gli abruzzesi riuscissero a centrare la salvezza. La speranza dei tifosi è di rivederlo insieme al bomber

Zdenek Zeman non allena più il Pescara, Zemanlandia potrebbe tornare ad affacciarsi sull’Adriatico: dopo Lorenzo Insigne, che ha già chiarito di voler restare in caso di salvezza, i tifosi abruzzesi sperano di riabbracciare anche Ciro Immobile, allo stadio in occasione della gara persa con la Sampdoria.

Pescara, dopo Insigne torna anche Immobile?

Lorenzo Insigne e Ciro Immobile di nuovo insieme al Pescara, quasi 15 anni dopo la stagione di Zemanlandia: è questo il grande sogno dei tifosi del Delfino, che dopo aver riabbracciato il trequartista napoletano sperano di rivederlo in coppia col centravanti di Torre Annunziata nella prossima stagione di serie B. Tutto dipenderà non solo dalla salvezza degli adriatici, ancora da conquistare, ma anche dalla volontà dell’ex attaccante di Torino, Lazio e Bologna.

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L’impatto e la promessa di Insigne

Insigne, dal canto suo, ha già messo le cose in chiaro: se il Pescara centrerà la salvezza, il 34enne trequartista napoletano farà parte della squadra abruzzese anche nella prossima stagione. “Ho dato parola al presidente Sebastiani: se rimaniamo in Serie B c’è l’opzione automatica per il prossimo anno – ha dichiarato Insigne ad un evento del club – Pescara per me è una seconda casa: io sto bene, mia moglie ed i miei figli stanno bene qui. Io poi ho un rapporto speciale con questa gente”.

Musica per le orecchie dei tifosi del Pescara: da quando è arrivato, Insigne ha stravolto la stagione degli adriatici, aiutandolo con 4 gol e 2 assist in 9 partite a lasciare l’ultimo posto nella classifica di serie B e a rimettersi in corsa per la salvezza. Con lui, il Pescara ha conquistato 14 punti, un bottino notevole considerati i 20 punti racimolati nelle precedenti 20 giornate.

La visita di Immobile all’Adriatico

La grande speranza dei tifosi è che il Pescara si salvi e che il prossimo anno Insigne venga raggiunto da Immobile: insieme, nella stagione 2012/13, i due attaccanti napoletani misero insieme 46 gol e 21 assist, aiutando il Delfino a ottenere la promozione in Serie A. La speranza nasce dal fatto che Immobile è stato avvistato all’Adriatico in occasione dell’ultimo match perso dal Pescara contro la Sampdoria. “Mi ha chiamato la mattina e mi ha chiesto se poteva venire. Gli ho detto che doveva venire”, ha raccontato il presidente Daniele Sebastiani a Il Centro. Tuttavia il numero uno del Pescara ha chiarito che, al momento, non c’è alcuna trattativa con l’attaccante. Per Sebastiani la presenza di Immobile allo stadio non aveva nessun significato per il futuro, ma è servita solo a ribadire che “tutti i giocatori che hanno vestito questa maglia restano legati alla squadra e alla città”.

Il futuro di Immobile

Per metterla sul pratico, il ritorno di Immobile dipende soprattutto dalla volontà del giocatore. Il 36enne centravanti è attualmente un giocatore del Paris FC, con cui ha disputato finora 8 partite in Ligue 1, segnando 2 gol e servendo un assist. Ha un contratto da 2 milioni di euro annui che scade a giugno 2027. Una cifra impossibile per il Pescara, che per prendere Insigne – a metà stagione – ha già compiuto un grande sforzo: nella prossima stagione il trequartista guadagnerà 600mila euro. Ma se Immobile dovesse accontentarsi di un trattamento simile, il Pescara e i suoi tifosi sarebbero ben lieti di riabbracciarlo.