Pescara-Mantova 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 22a giornata. Statistiche, precedenti, numeri per capire la partita Pescara-Mantova

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Pescara–Mantova è uno scontro salvezza della 22ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara sabato 31 gennaio 2026 alle 17.15. Gli abruzzesi sono 20° con 14 punti in 21 gare (2 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 25 gol fatti, 42 subiti), i virgiliani 19° a quota 19 (5 vittorie, 4 pareggi, 12 sconfitte; 20 segnati, 34 incassati). Punti pesanti in palio: il Pescara cerca ossigeno in casa, il Mantova vuole allungare sulla zona retrocessione.

Le ultime partite giocate

Pescara con una sola vittoria nelle ultime cinque: ruolino altalenante, ma con qualche segnale di risveglio all’Adriatico. Mantova in fase interlocutoria: 5 punti nelle ultime cinque e colpo a Padova che ha interrotto una serie complicata. Equilibrio fragile per entrambe: l’inerzia del match potrebbe decidersi su episodi e calci piazzati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pescara ok ko x ko ko Mantova ko x x ok ko

Nelle ultime 5 partite di campionato il Pescara ha raccolto 4 punti, mentre il Mantova ne ha totalizzati 5. Dettaglio dei risultati:

Pescara

Pescara-Reggiana 2-1

Spezia-Pescara 2-1

Juve Stabia-Pescara 2-2

Pescara-Modena 0-2

Monza-Pescara 3-0

Mantova

Mantova-Empoli 0-1

Carrarese-Mantova 0-0

Mantova-Palermo 1-1

Calcio Padova-Mantova 1-2

Mantova-Venezia 2-5

L’arbitro di Pescara-Mantova

Pescara–Mantova si gioca a Pescara: arbitra il signor Rosario Abisso. Assistenti Scarpa e Zanellati, IV Zanotti; al VAR Gualtieri, AVAR Piccinini. In questa Serie B 2025/26 Abisso ha diretto 2 gare: 1 rigore assegnato, 10 gialli e 2 rossi, con 29 falli fischiati e 2,5 fuorigioco di media a partita.

Arbitro: ABISSO

Assistenti: SCARPA – ZANELLATI

IV: ZANOTTI

VAR: GUALTIERI

AVAR: PICCININI

Informazioni interessanti sul match

Un intreccio di numeri e storie accompagna Pescara–Mantova. Dopo il primo incrocio vittorioso degli abruzzesi in cadetteria, i virgiliani hanno spesso imbrigliato i biancazzurri. La squadra di casa arriva con un bottino esiguo e margini d’errore ridotti, mentre gli ospiti hanno mostrato carattere nelle sfide contro le neopromosse e in trasferta cercano continuità. Il 2026 si è aperto con difese vulnerabili per entrambe: sarà partita da dettagli, gestione emotiva e precisione sotto porta. Occhi su uomini chiave: l’esperienza di Riccardo Brosco dietro e la fantasia di Giacomo Olzer per il Pescara; le accelerazioni di Francesco Ruocco e il lavoro sporco di Leonardo Mancuso per il Mantova. E attenzione alle palle inattive: possono spostare l’inerzia in uno scontro diretto che pesa doppio nella corsa salvezza.

Dopo il successo iniziale del Pescara (dicembre 2005), i biancazzurri non hanno più vinto in B contro il Mantova : da allora 2 pareggi e 2 ko, compreso l’1-2 dell’andata.

(dicembre 2005), i biancazzurri non hanno più vinto in B contro il : da allora 2 pareggi e 2 ko, compreso l’1-2 dell’andata. Il Mantova contro le neopromosse viaggia forte: una sola sconfitta nelle ultime nove. Dopo il colpo a Padova, insegue un bis esterno per dare slancio alla classifica.

contro le neopromosse viaggia forte: una sola sconfitta nelle ultime nove. Dopo il colpo a Padova, insegue un bis esterno per dare slancio alla classifica. I 14 punti del Pescara dopo 21 gare raccontano una missione complessa: negli ultimi 25 anni si è salvata con bottino simile solo la Salernitana 2002/03.

dopo 21 gare raccontano una missione complessa: negli ultimi 25 anni si è salvata con bottino simile solo la Salernitana 2002/03. Mantova a caccia di due successi di fila fuori casa in B per la prima volta dal dicembre 2007, ai tempi di Attilio Tesser.

a caccia di due successi di fila fuori casa in B per la prima volta dal dicembre 2007, ai tempi di Attilio Tesser. Anno solare 2026 in salita: Pescara e Mantova sono tra le più colpite difensivamente (7 gol incassati a testa), con i virgiliani che hanno concesso più tiri nello specchio.

e sono tra le più colpite difensivamente (7 gol incassati a testa), con i virgiliani che hanno concesso più tiri nello specchio. Il leader difensivo biancazzurro Riccardo Brosco ha già percorso 190 km in stagione: tra i centrali, solo Giovanni Zaro ha fatto meglio.

ha già percorso 190 km in stagione: tra i centrali, solo ha fatto meglio. In avanti, due fatiche virgiliane: Davide Bragantini (624′) e Nicholas Bonfanti (612′) sono tra gli attaccanti più impiegati senza ancora segnare.

Le statistiche stagionali di Pescara e Mantova

Possesso e palleggio sorridono al Mantova (59,4% vs 48,1%), che però segna meno del Pescara (20 a 25) e subisce leggermente meno (34 a 42). I virgiliani tirano con più precisione (48,85% vs 44,59%) e hanno più clean sheet (4 a 1). PPDA: 10,8 Mantova contro 12,1 Pescara, indice di pressione più alta degli ospiti. Chiave: capitalizzare le occasioni e limitare gli errori dietro.

Focus giocatori: nel Pescara i capocannonieri sono Giacomo Olzer e Antonio Di Nardo (5 gol), miglior assist-man Gaetano Letizia (3). Più ammonito Luca Valzania (5), espulsi Riccardo Brosco e Giacomo Olzer (1). Clean sheet per Sebastiano Desplanches (1). Nel Mantova guida i gol Francesco Ruocco (5) con Leonardo Mancuso a quota 4; assist-man Simone Trimboli (3). Ammoniti top Cristiano Bani e Simone Trimboli (7), due espulsioni per Rachid Kouda. Tra i pali, 4 clean sheet per Marco Festa.

Pescara Mantova Partite giocate 21 21 Vittorie 2 5 Pareggi 8 4 Sconfitte 11 12 Gol segnati 25 20 Gol subiti 42 34 Media gol subiti a partita 2,00 1,62 Possesso palla (%) 48,1 59,4 Tiri nello specchio 99 106 Precisione al tiro (%) 44,59 48,85 Clean sheet 1 4 Cartellini gialli 38 47 Cartellini rossi 2 1 Capocannoniere Olzer/Di Nardo 5 Ruocco 5 Top assistman Letizia 3 Trimboli 3

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie B

FAQ Quando si gioca Pescara-Mantova? Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17:15. Dove si gioca Pescara-Mantova? Allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Mantova? Rosario Abisso; assistenti Scarpa e Zanellati, IV uomo Zanotti, VAR Gualtieri, AVAR Piccinini.