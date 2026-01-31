Pescara-Mantova 31 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Pescara–Mantova è uno scontro salvezza della 22ª giornata della Serie B 2025-26: si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara sabato 31 gennaio 2026 alle 17.15. Gli abruzzesi sono 20° con 14 punti in 21 gare (2 vittorie, 8 pareggi, 11 sconfitte; 25 gol fatti, 42 subiti), i virgiliani 19° a quota 19 (5 vittorie, 4 pareggi, 12 sconfitte; 20 segnati, 34 incassati). Punti pesanti in palio: il Pescara cerca ossigeno in casa, il Mantova vuole allungare sulla zona retrocessione.
Pescara con una sola vittoria nelle ultime cinque: ruolino altalenante, ma con qualche segnale di risveglio all’Adriatico. Mantova in fase interlocutoria: 5 punti nelle ultime cinque e colpo a Padova che ha interrotto una serie complicata. Equilibrio fragile per entrambe: l’inerzia del match potrebbe decidersi su episodi e calci piazzati.
Nelle ultime 5 partite di campionato il Pescara ha raccolto 4 punti, mentre il Mantova ne ha totalizzati 5. Dettaglio dei risultati:
- Pescara-Reggiana 2-1
- Spezia-Pescara 2-1
- Juve Stabia-Pescara 2-2
- Pescara-Modena 0-2
- Monza-Pescara 3-0
- Mantova-Empoli 0-1
- Carrarese-Mantova 0-0
- Mantova-Palermo 1-1
- Calcio Padova-Mantova 1-2
- Mantova-Venezia 2-5
Pescara–Mantova si gioca a Pescara: arbitra il signor Rosario Abisso. Assistenti Scarpa e Zanellati, IV Zanotti; al VAR Gualtieri, AVAR Piccinini. In questa Serie B 2025/26 Abisso ha diretto 2 gare: 1 rigore assegnato, 10 gialli e 2 rossi, con 29 falli fischiati e 2,5 fuorigioco di media a partita.
- Arbitro: ABISSO
- Assistenti: SCARPA – ZANELLATI
- IV: ZANOTTI
- VAR: GUALTIERI
- AVAR: PICCININI
Un intreccio di numeri e storie accompagna Pescara–Mantova. Dopo il primo incrocio vittorioso degli abruzzesi in cadetteria, i virgiliani hanno spesso imbrigliato i biancazzurri. La squadra di casa arriva con un bottino esiguo e margini d’errore ridotti, mentre gli ospiti hanno mostrato carattere nelle sfide contro le neopromosse e in trasferta cercano continuità. Il 2026 si è aperto con difese vulnerabili per entrambe: sarà partita da dettagli, gestione emotiva e precisione sotto porta. Occhi su uomini chiave: l’esperienza di Riccardo Brosco dietro e la fantasia di Giacomo Olzer per il Pescara; le accelerazioni di Francesco Ruocco e il lavoro sporco di Leonardo Mancuso per il Mantova. E attenzione alle palle inattive: possono spostare l’inerzia in uno scontro diretto che pesa doppio nella corsa salvezza.
- Dopo il successo iniziale del Pescara (dicembre 2005), i biancazzurri non hanno più vinto in B contro il Mantova: da allora 2 pareggi e 2 ko, compreso l’1-2 dell’andata.
- Il Mantova contro le neopromosse viaggia forte: una sola sconfitta nelle ultime nove. Dopo il colpo a Padova, insegue un bis esterno per dare slancio alla classifica.
- I 14 punti del Pescara dopo 21 gare raccontano una missione complessa: negli ultimi 25 anni si è salvata con bottino simile solo la Salernitana 2002/03.
- Mantova a caccia di due successi di fila fuori casa in B per la prima volta dal dicembre 2007, ai tempi di Attilio Tesser.
- Anno solare 2026 in salita: Pescara e Mantova sono tra le più colpite difensivamente (7 gol incassati a testa), con i virgiliani che hanno concesso più tiri nello specchio.
- Il leader difensivo biancazzurro Riccardo Brosco ha già percorso 190 km in stagione: tra i centrali, solo Giovanni Zaro ha fatto meglio.
- In avanti, due fatiche virgiliane: Davide Bragantini (624′) e Nicholas Bonfanti (612′) sono tra gli attaccanti più impiegati senza ancora segnare.
Possesso e palleggio sorridono al Mantova (59,4% vs 48,1%), che però segna meno del Pescara (20 a 25) e subisce leggermente meno (34 a 42). I virgiliani tirano con più precisione (48,85% vs 44,59%) e hanno più clean sheet (4 a 1). PPDA: 10,8 Mantova contro 12,1 Pescara, indice di pressione più alta degli ospiti. Chiave: capitalizzare le occasioni e limitare gli errori dietro.
Focus giocatori: nel Pescara i capocannonieri sono Giacomo Olzer e Antonio Di Nardo (5 gol), miglior assist-man Gaetano Letizia (3). Più ammonito Luca Valzania (5), espulsi Riccardo Brosco e Giacomo Olzer (1). Clean sheet per Sebastiano Desplanches (1). Nel Mantova guida i gol Francesco Ruocco (5) con Leonardo Mancuso a quota 4; assist-man Simone Trimboli (3). Ammoniti top Cristiano Bani e Simone Trimboli (7), due espulsioni per Rachid Kouda. Tra i pali, 4 clean sheet per Marco Festa.
|Pescara
|Mantova
|Partite giocate
|21
|21
|Vittorie
|2
|5
|Pareggi
|8
|4
|Sconfitte
|11
|12
|Gol segnati
|25
|20
|Gol subiti
|42
|34
|Media gol subiti a partita
|2,00
|1,62
|Possesso palla (%)
|48,1
|59,4
|Tiri nello specchio
|99
|106
|Precisione al tiro (%)
|44,59
|48,85
|Clean sheet
|1
|4
|Cartellini gialli
|38
|47
|Cartellini rossi
|2
|1
|Capocannoniere
|Olzer/Di Nardo 5
|Ruocco 5
|Top assistman
|Letizia 3
|Trimboli 3
FAQ
- Quando si gioca Pescara-Mantova?
-
Sabato 31 gennaio 2026 alle ore 17:15.
- Dove si gioca Pescara-Mantova?
-
Allo Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia di Pescara.
- Chi è l’arbitro di Pescara-Mantova?
-
Rosario Abisso; assistenti Scarpa e Zanellati, IV uomo Zanotti, VAR Gualtieri, AVAR Piccinini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.