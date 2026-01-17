Pescara-Modena 18 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche

Serie B 2025-26, 20a giornata. Statistiche, precedenti, numeri e curiosità per capire Pescara-Modena: arbitro, forma recente e confronto squadra per squadra.

Testa-coda in Serie B 2025-26: Pescara–Modena è in programma allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara e vale per la 20a giornata. Gli abruzzesi sono 20° con 14 punti (2 vittorie, 8 pareggi, 9 sconfitte; 25 gol fatti, 37 subiti), i canarini 7° a quota 29 (8 vittorie, 5 pareggi, 6 sconfitte; 26 segnati, 17 incassati). Per il Pescara è uno scontro salvezza, mentre il Modena difende la zona playoff. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega.

Le ultime partite giocate

Pescara in lieve risalita ma ancora perforabile: 5 punti nelle ultime cinque e gol subiti con regolarità. Modena altalenante: un solo successo e tre ko consecutivi, momento da invertire per non perdere contatto con l’alta classifica.

Pescara x ko ok ko x Modena ko ok ko ko ko

Nei cinque turni più recenti il Pescara ha totalizzato 5 punti, il Modena 3. Dettaglio risultati:

Pescara

Bari- Pescara 1-1

1-1 Pescara -Frosinone 1-2

-Frosinone 1-2 Pescara -Reggiana 2-1

-Reggiana 2-1 Spezia- Pescara 2-1

2-1 Juve Stabia-Pescara 2-2

Modena

Modena -Catanzaro 1-2

-Catanzaro 1-2 Spezia- Modena 0-2

0-2 Modena -Venezia 1-2

-Venezia 1-2 Modena -Monza 1-2

-Monza 1-2 Calcio Padova-Modena 2-0

L’arbitro di Pescara-Modena

La gara sarà diretta da Gianluca Manganiello. Assistenti: Di Giacinto e Colaianni. Quarto ufficiale Mucera. Al VAR Baroni e AVAR Del Giovane (on site Stadio Adriatico, Pescara). In stagione (Serie B 2025-26) Manganiello ha arbitrato 2 gare: 53 falli fischiati, 5 ammonizioni, 1 espulsione e 1 rigore assegnato (circa 3 cartellini a partita).

Arbitro: MANGANIELLO

Assistenti: Di Giacinto – Colaianni

IV: Mucera

VAR: Baroni

AVAR: Del Giovane

Statistiche interessanti

Al di là della classifica, Pescara–Modena è sfida ricca di incroci storici e spunti tecnici. I canarini hanno tradizione favorevole nel computo totale, ma all’Adriatico i biancazzurri spesso hanno fatto valere il fattore campo. Il momento delle due squadre aggiunge pepe: il Pescara cerca la svolta difensiva dopo una lunga serie di gare con gol subiti, mentre il Modena deve spezzare la striscia negativa per restare agganciato alla zona playoff. Attenzione ai dettagli: i rigori pesano tanto in questo campionato, con il Modena tra le più prolifere dal dischetto e il Pescara tra le più punite. In chiave uomini, l’estro di Giacomo Olzer e il fiuto sotto porta di Ettore Gliozzi possono accendere la partita, specialmente considerando l’ottimo rendimento interno del talentino biancazzurro e la marcia del centravanti gialloblù verso la doppia cifra. Anche il tema-psicologia conta: il Modena non vuole allungare la serie di ko, il Pescara punta a trasformare il calore dell’Adriatico in punti pesanti.

Precedenti: il Modena ha vinto 15 delle 31 sfide di Serie B contro il Pescara , inclusa l’andata (2-1): solo contro la Cremonese vanta una percentuale di successi più alta.

ha vinto 15 delle 31 sfide di Serie B contro il , inclusa l’andata (2-1): solo contro la Cremonese vanta una percentuale di successi più alta. Fattore Adriatico: contro il Modena il Pescara ha il 60% di vittorie interne in cadetteria (9 su 15) e ha vinto le ultime due in casa.

il ha il 60% di vittorie interne in cadetteria (9 su 15) e ha vinto le ultime due in casa. Fragilità difensiva: il Pescara ha subito gol in ognuna delle ultime 15 gare di campionato.

ha subito gol in ognuna delle ultime 15 gare di campionato. Momento Modena: tre sconfitte di fila; quota quattro non si vede da dicembre 2013.

Dal dischetto: nessuno ha segnato più rigori del Modena (7), mentre il Pescara ha incassato più reti dagli 11 metri (5).

(7), mentre il ha incassato più reti dagli 11 metri (5). Uomini chiave Pescara : Giacomo Olzer (5 reti, 3 in casa) e Antonio Di Nardo guidano l’attacco biancazzurro.

: (5 reti, 3 in casa) e guidano l’attacco biancazzurro. Bomber Modena: con una rete Ettore Gliozzi centrerebbe di nuovo la doppia cifra in B; 9 gol fin qui, solo 2 fuori casa e non su rigore.

Le statistiche stagionali di Pescara e Modena

Numeri alla mano, il Modena è più solido e propositivo: 26 gol segnati e appena 17 subiti, con 7 clean sheet e possesso medio 52.4%. Il Pescara crea e tira (202 conclusioni, precisione 45.5%) ma soffre dietro: 37 reti incassate e un solo clean sheet. Pressione più alta per i canarini (PPDA 10.3 vs 12.7), più protezione dell’area e meno tiri concessi (182 concessi vs 292 del Delfino). All’Adriatico però la spinta può riequilibrare i duelli.

Focus giocatori: per il Pescara i migliori marcatori sono Giacomo Olzer e Antonio Di Nardo (5), top assist Matteo Dagasso (4). Più ammonito: Luca Valzania (5); rossi: Olzer e Riccardo Brosco (1). Portiere: Sebastiano Desplanches 1 clean sheet. Nel Modena guida Ettore Gliozzi (9 gol), miglior assist-man Grégoire Defrel (3); più ammonito Daniel Tonoli (6); nessun rosso nei dati disponibili. Tra i pali, Leandro Chichizola a quota 7 clean sheet.

Pescara Modena Partite giocate 19 19 Vittorie 2 8 Pareggi 8 5 Sconfitte 9 6 Gol fatti 25 26 Gol subiti 37 17 Possesso palla (%) 47.5 52.4 Tiri totali 202 236 Tiri nello specchio 92 97 Precisione al tiro (%) 45.5 41.1 PPDA (pressione) 12.7 10.3 Corner a favore 102 117 Clean sheet 1 7 Ammonizioni 36 39

FAQ Quando e a che ora si gioca Pescara-Modena? La partita è valida per la 20a giornata della Serie B 2025-26. Data e orario ufficiali saranno comunicati dalla Lega. Dove si gioca Pescara-Modena? Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Modena? Gianluca Manganiello. Assistenti: Di Giacinto e Colaianni. IV ufficiale: Mucera. VAR: Baroni. AVAR: Del Giovane.