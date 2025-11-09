Pescara-Monza 9 novembre 2025: orario, arbitro, ultime, pillole e statistiche

Serie B 2025-26, 12a giornata: numeri, forma recente, arbitro e curiosità per capire la partita Pescara-Monza.

Pescara–Monza è il match della 12a giornata di Serie B 2025-26. Si gioca allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara il 9 novembre 2025 alle ore 17:15. In classifica il Pescara è 17° con 8 punti (11 gare: 1 vittoria, 5 pareggi, 5 sconfitte; gol 15 fatti e 23 subiti), mentre il Monza è 2° con 23 punti (11 gare: 7 vittorie, 2 pareggi, 2 sconfitte; gol 15 fatti e 7 subiti). Sfida tra una squadra in cerca di slancio e una in piena corsa promozione.

Le ultime partite giocate

Pescara in flessione esterna ma coriaceo in casa, Monza in piena striscia vincente. Gli abruzzesi vengono da risultati altalenanti, i brianzoli hanno messo insieme una serie di successi che li ha proiettati in alto.

Pescara ko x x x ko Monza ok ok ok ok ok

Nelle ultime 5 partite: Pescara 3 punti, Monza 15 punti. Dettaglio risultati:

Pescara

Sampdoria-Pescara 4-1; Pescara-Carrarese 2-2; Virtus Entella-Pescara 1-1; Pescara-Avellino 1-1; Palermo-Pescara 5-0

Monza

Monza-Catanzaro 2-1; Frosinone-Monza 0-1; Monza-Reggiana 3-1; Palermo-Monza 0-3; Monza-Spezia 1-0

L’arbitro di Pescara-Monza

La gara sarà diretta da Luca Pairetto. Assistenti: Peretti e Bahri; IV ufficiale Perri. Al VAR PronteRa e AVAR Del Giovane (postazione on site allo Stadio Adriatico). In questa Serie B 2025/26 Pairetto ha arbitrato 4 gare, fischiando 121 falli, assegnando 4 rigori, 22 gialli e 2 rossi (media 6 cartellini a partita).

Arbitro: PAIRETTO

Assistenti: PERETTI – BAHRI

– IV: PERRI

VAR: PRONTERA

AVAR: DEL GIOVANE

Informazioni interessanti

Equilibrio e trend opposti si incrociano. Il Pescara ha costruito gran parte del proprio bottino in casa e arriva da una striscia di pareggi interni: segnale di compattezza ma anche di occasioni mancate. Il Monza viaggia a ritmo promozione: serie aperta di vittorie, porta spesso inviolata e un avvio di stagione da record per il club. I brianzoli colpiscono spesso subito dopo l’intervallo, mentre gli abruzzesi soffrono proprio nel medesimo segmento. Nei duelli diretti spicca l’alta percentuale di pareggi, ma le ultime sfide raccontano di un Monza più cinico. Occhio a Lorenzo Meazzi, spesso decisivo dalla panchina all’Adriatico, e al bomber Dany Mota, letale nei primi tempi. Tante le armi a disposizione: abruzzesi con più marcatori già a quota tre (Oliveri, Olzer, Meazzi, Di Nardo), brianzoli con terminali offensivi affidabili come Armando Izzo e Agustín Álvarez. Numeri che promettono una partita spaccata tra la voglia di risalita del Pescara e la spinta da big del Monza.

Testa a testa contraddistinto dai pareggi: metà delle sfide di Serie B regolare tra Pescara e Monza sono finite in X (13 su 26).

e sono finite in X (13 su 26). Nelle ultime quattro contro il Pescara in B, il Monza ha vinto due volte (una sconfitta e un pari nelle altre).

in B, il ha vinto due volte (una sconfitta e un pari nelle altre). Attenzione al “fattore neopromosse”: il Monza ha perso ognuna delle ultime quattro gare di B contro squadre salite dalla C.

ha perso ognuna delle ultime quattro gare di B contro squadre salite dalla C. Casa dolce casa per il Pescara : 7 degli 8 punti stagionali sono arrivati all’Adriatico, con tre pareggi interni consecutivi.

: 7 degli 8 punti stagionali sono arrivati all’Adriatico, con tre pareggi interni consecutivi. Partenza sprint del Monza : 23 punti nelle prime 11 giornate, con cinque vittorie di fila, miglior ruolino del club a questo punto.

: 23 punti nelle prime 11 giornate, con cinque vittorie di fila, miglior ruolino del club a questo punto. Solidità in trasferta: due clean sheet esterni consecutivi per il Monza ; cerca il tris con porta inviolata, impresa mai centrata finora in B.

; cerca il tris con porta inviolata, impresa mai centrata finora in B. Tanti marcatori: il Pescara conta Oliveri , Olzer , Meazzi e Di Nardo a quota tre; nel Monza spiccano Dany Mota (4), Izzo e Álvarez (3).

conta , , e a quota tre; nel spiccano (4), e (3). Finestra calda: il Monza segna spesso nei primi 15’ della ripresa; il Pescara subisce di più proprio dopo l’intervallo.

segna spesso nei primi 15’ della ripresa; il subisce di più proprio dopo l’intervallo. Uomo chiave in casa: Lorenzo Meazzi ha firmato tre gol casalinghi entrando dalla panchina, nessuno meglio di lui da subentrato.

ha firmato tre gol casalinghi entrando dalla panchina, nessuno meglio di lui da subentrato. Bomber brianzolo: Dany Mota è il capocannoniere del Monza (4 reti), tutte arrivate nella prima frazione.

Le statistiche stagionali di Pescara e Monza

Numeri a specchio in attacco (15 gol ciascuna), differenza netta dietro: il Monza ha concesso solo 7 reti con 5 clean sheet, il Pescara ne ha subite 23. Possesso palla: ospiti avanti (53,6% vs 48,9%). Precisione al tiro simile (circa 43% per entrambe). Disciplina: più gialli per il Monza. Leader: per gli abruzzesi spiccano Matteo Dagasso negli assist e Sebastiano Desplanches per minuti.

Pescara Monza Partite giocate 11 11 Numero di partite vinte 1 7 Numero di partite perse 5 2 Numero di partite pareggiate 5 2 Gol totali segnati 15 15 Gol totali subiti 23 7 Media gol subiti per partita 2,1 0,6 Percentuale possesso palla 48,9 53,6 Tiri nello specchio della porta 46 45 Percentuale di tiri in porta 43,0 42,5 Numero totale di cartellini gialli 17 23 Numero totale di cartellini rossi 1 2 Capocannoniere Oliveri 3 Dany Mota 4 Top assistman Dagasso 3 Colpani 1 Giocatore più falloso Squizzato 19 Azzi 18 Giocatore più presente Desplanches 11 Thiam 11 Giocatore con più minuti Desplanches 990 Thiam 990

FAQ Quando si gioca Pescara-Monza e a che ora? Domenica 9 novembre 2025 alle ore 17:15 (Serie B, 12a giornata). Dove si gioca Pescara-Monza? Allo Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia di Pescara. Chi è l’arbitro di Pescara-Monza? Luca Pairetto; assistenti Peretti e Bahri, IV Perri, VAR Prontera, AVAR Del Giovane.